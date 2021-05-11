工地撿到「蒂芬尼綠鳥蛋」超嗨！達人解答了：台灣特有種

你有看過「蒂芬尼綠」的蛋嗎？日前一對情侶在工地意外發現一窩顏色奇特的鳥蛋，其中數顆外觀上有著美麗的蒂芬尼綠色，模樣看起來就像精緻的巧克力，讓兩人相當納悶遇到的究竟是何種鳥類，照片PO上臉書社團後，意外掀起不少網友討論，其中更有神人解釋這其實是「台灣特有種」的寶寶！

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這名女網友日前在臉書社團《路上觀察學院》表示，自己男友在工地進行清除作業時發現一處鳥窩，裡面其中4顆鳥蛋外觀有著漂亮的「蒂芬尼綠色」，如果就這樣棄之不顧的話，恐怕施工過程後他們的小生命就不保了，因此兩人決定先透過孵化燈照料，未來無法照顧再交由專家處理。

▲一窩鳥蛋中有四顆呈現漂亮的蒂芬妮綠色。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

不過由於顏色實在太引人注意，原PO也笑稱「乍看好像魔幻巧克力！」，希望廣大網友能夠告訴她這究竟是何種鳥類，許多網友看了照片後也紛紛驚呼「好可愛，很像假的」、「確定不是巧克力嗎」、「mm巧克力Tiffany&Co.聯名款」、「走2km孵看看，不喜歡就送給博士換糖果」、「蒂芬妮鳥？」。

▲鳥蛋與一枚硬幣大小相近，相當迷你。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

事實上，有內行網友就指出會下蒂芬尼綠色鳥蛋的鳥類其實不少，「覺得是知更鳥…建議放回去」、「我媽養的八哥也生一樣顏色的蛋」，但也有神人認為這是每年4至7月是繁殖期、平均一窩會產下3到5顆卵的台灣特有種「粉紅鸚嘴台灣亞種」也就是俗稱「圓頭仔」的蛋。

此外，在討論聲浪中也有網友呼籲「鳥蛋在離巢後因為失去親鳥的翻蛋和保溫過程幾乎就會死亡，即使沒有死亡，因為沒有標準的孵化過程，未來也會產生不健康的個體，因此野鳥救援單位不收蛋；另外，倘若是外來種八哥，礙於救傷資源有限，外來種不在野鳥救傷範圍裡」，建議若非必要在野外看見鳥蛋還是別隨意觸碰、帶走的好。（編輯：楊智傑）