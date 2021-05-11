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路上撿到「詭異小洞」10元硬幣！釣神人曝暗黑用途：母湯

▲一名男網友表示自己日前在路上撿到一枚10元硬幣，可是蔣公圖案的上方竟然有一個詭異小洞，讓他相當好奇，「有誰可以告訴我，為什麼要在上面鑽洞」，貼文一出，也釣出神人曝絕技。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
▲一名男網友表示自己日前在路上撿到一枚10元硬幣，可是蔣公圖案的上方竟然有一個詭異小洞，讓他相當好奇，「有誰可以告訴我，為什麼要在上面鑽洞」，貼文一出，也釣出神人曝絕技。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-11 13:21:46

在路上撿到硬幣是稀鬆平常、見怪不怪之事，不過就有一名男網友日前在路上撿到一枚硬幣，不過他仔細看了一下，上頭竟然被穿了一個洞，讓他相當好奇「有誰可以告訴我，為什麼要在上面鑽洞」，貼文一出，也釣出許多網友來「大解密」，紛紛表示有人會將硬幣鑽孔綁線，然後拿去販賣機、公共電話投幣後，再把錢拉出來無限次使用。

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該名男網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並附圖，表示自己日前在路上撿到一枚10元硬幣，可是蔣公圖案的上方竟然有一個詭異小洞，讓他相當好奇，「有誰可以告訴我，為什麼要在上面鑽洞」，而從照片上可以看到，該硬幣裡的蔣公頭像上方，確實被鑽了一個小孔洞。

▲一名男網友表示自己日前在路上撿到一枚10元硬幣，可是蔣公圖案的上方竟然有一個詭異小洞，讓他相當好奇，「有誰可以告訴我，為什麼要在上面鑽洞」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
▲一名男網友表示自己日前在路上撿到一枚10元硬幣，可是蔣公圖案的上方竟然有一個詭異小洞，讓他相當好奇，「有誰可以告訴我，為什麼要在上面鑽洞」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
貼文及照片一曝光，立刻掉出許多網友留言大解密，「這招我喝了四年大學販賣機的飲料」、「我爸跟我說他小時候都用這種的投公共電話，打完可以再抽出來」、「這個試過，早期投飲料販賣機無限暢飲」、「都市傳說之無限自動販賣機」、「上面綁一條線，投機台用的」、「打孔硬幣＋釣魚線=打小瑪莉的無限投幣方式」、「留言的都是神級人物，有夠專業」。

不過，也有網友表示，「損毀國幣犯法」、「毀損國幣不會有問題嗎」、「這樣算是毀損國幣嗎」、「現在的販賣機都有防範機制，再拉出來警報就響了」、「現在的投幣機沒那麼好騙，那是以前騙投幣機的，洞穿繩子，投進去投幣機等機器感應到了，再用繩子拉出來」。

而對網友質疑「是否毀損國幣」，《NOWnews今日新聞》也提醒民眾，「毀損國幣為犯法行為」，根據妨害國幣懲治條例第2條，意圖營利，銷燬新舊各種硬幣者，處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科幣額或價額三倍以下罰金；以及第5條，故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金，民眾切勿以身試法。（編輯：郭佩蓉）

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