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疫情恐延燒　侯友宜：將限縮室內外集會人數

侯友宜
▲新北市長侯友宜今（11）日表示，新北市已做好防疫升級的準備，只要中央一公布訊息，室外集會由原先的1000人限縮至500人，室內則限縮至100人。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.11）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-11 12:30:24｜2021-05-11 12:30:51

諾富特的群聚感染持續延燒，國內昨（10）日一口氣暴增15例確診的個案；對此，新北市長侯友宜今（11）日表示，新北市已做好防疫升級的準備，只要中央一公布訊息，室外集會由原先的1000人限縮至500人，室內則限縮至100人，隨時滾動式的檢討。

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侯友宜今日出席致理科技大學校園就業博覽會受訪指出，目前疫情看起來一時很難控制，從諾富特群聚感染的事件開始，雖然有些可以做好嚴格管控，但難保不會社區感染大爆發，要把民眾鬆懈已久的心拉回來，市府必須帶頭起作用；這一波疫情看來擋不住了，新北市已做好防疫升級的準備。

侯友宜強調，只要中央一公布訊息，新北就能立刻升級，將限縮戶外集會人數上限500人、室內100人，必要時採取採取更嚴格的管制措施，希望拉回民眾鬆懈的心態；面對疫情永遠要超前部署，做好萬全準備，隨著中央公布疫情的資訊調整步伐、嚴格檢視，讓疫情不再擴大，民眾安心過生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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