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他應徵文書處理！「詭異工作內容」曝　眾秒制止：別被騙

工作
▲有網友在臉書上見到有不錯的文書處理人員職缺，便想要應徵，沒想到一聽完工作內容後，卻十分困惑。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-11 12:59:42

找到一份穩定又合適的工作，是受薪階層的共同目標。不過就有網友在臉書上見到有不錯的文書處理人員職缺，便想要應徵，沒想到一聽完工作內容後，卻十分困惑、疑慮，決定尋求其他人的意見，沒想到不少網友一看，立刻制止他「別被騙了」。

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原PO在論壇《Dcard》上發文提到，自己在臉書上看到有人在徵才，由於時間相當彈性，待遇也算不錯，適合自己兼職，他便好奇詢問其中的工作內容。

沒想到原PO加了「面試官」的line後，對方便開口表示「要帶你申請做單帳號、用電子錢包領薪資，工作內容是『高頻交易單，主要幫忙分漲或跌』」。

▲原PO加了「面試官」的line後，對方表示工作是操作「高頻交易」。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO加了「面試官」的line後，對方表示工作是操作「高頻交易」。（圖／翻攝Dcard）
原PO看完也十分不理解其中內容，便繼續追問「有沒有更白話的解釋？」面試官則回「高頻交易是指極為短暫的市場變化中尋求獲利的自動交易系統，講的都是人話阿」，原PO依舊疑惑「我都快聽不懂她在講什麼了，雖然感覺像詐騙，各位怎麼看？或是説聽得懂得可以幫我翻譯一下嗎」。

對話曝光後，也立刻有不少人提醒「這就是詐騙啊，什麼在家工作、可以高薪的通通都是詐騙，這麼好賺他自己賺就好啦？找人幹嘛」、「高頻交易哪還需要你阿， 都電腦程式自己跑啊 ，你動作是能快過電腦？」、「一看就是詐騙或是博弈行業的客服阿」、「有網紅實測過啊，最後被騙幾千塊」、「這是詐騙手法，騙你洗錢的然後你在被起訴詐欺罪」。（編輯：潘毅）

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