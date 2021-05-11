《火神》才看1集！他揭「真實慘例」怒飆3點：比火還危險

台劇《火神的眼淚》1日播出一、二集，創下平均收視1.11佳績，首播當天更登上Google關鍵字搜索第二名，口碑爆棚，對此，就有網友看完第一集後，發現其實劇情幾乎都是由現實改編而成，更貼出各個原事件的新聞連結，不禁感慨「這3種人還比火危險」，貼文一出，掀起熱議。





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在劇中飾演消防員的林柏宏、溫昇豪、陳庭妮等人，在出任務時遇到各種無奈狀況，像是「亂打119」、「不尊重專業」、「酒醉路倒」等，讓不少消防人員或眷屬大呼劇情「太真實」。





而該名網友在PTT以「火神的眼淚情節是真的發生過的八卦？」為題發文，表示自己只是看了一下第一集，就發現其實劇情真的都是由現實改編，並貼出新聞連結，「像是一開始射水的，消防講求先搜後射，一開始往內射大家通通變蒸人；救護不配合就近送醫被調職的；還有明明沒做錯事，長官卻出來搶道歉，讓學長心死退休的；甚至有人不滿被取締煙火，打消防員之後還灑冥紙」。





▲劉冠廷在《火神的眼淚》中飾演正義消防員。（圖 / 公視提供）

貼文一出，網友紛紛認同，「好認真查資料，火不會投訴火只能被撲滅」、「辛苦了！也謝謝你」、「消防真的很辛苦啊」、「辛苦了，偉大的消防員」、「台灣的人情味凌駕專業，悲哀」、「這部真的寫實到看完很悶」、「這就是台灣最美的鯛啊！消防人員只有命都賠出去了，才會換來上級和政客幾滴作秀的淚，然後今天公祭明天忘記」、「台灣鯛真的到處有」、「尊重專業」。（編輯：郭佩蓉）



