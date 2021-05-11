國內疫情升溫　侯友宜：沒有一個人永遠會做對事

桃園諾富特防疫旅館的群聚感染持續延燒，並遭外界質疑雙標，台北市長柯文哲直言，「如果事情發生在北市可能就沒有那麼幸運了！」對此，新北市長侯友宜今（11）日認為，沒有一個人永遠會做對事，只要別人善意的提醒，都要去仔細聆聽，虛心接受。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-11 13:56:31｜2021-05-11 14:40:31
侯友宜今日受訪時強調，每個人都要虛心檢討問題的所在，趕快把問題解決、共同聯手防疫，每個人要用謙卑的態度，努力認真去做好防疫；沒有一個人永遠會做對事，只要別人善意的提醒，都要去仔細聆聽，虛心接受，「有，我們趕快改過來，沒有我們只要講清楚就好了，防疫只有上下一心」。
侯友宜指出，柯市長有時候他的話都是善意，大家可以聽一聽，有時候地方的聲音，中央也許聽了不盡然跟你們的方法一致，但沒有關係，也可聽聽看有沒有道理；他從防疫第一個時間到現在，也常常給中央做建議，希望中央如果是好的就採納，如果覺得不適宜的不採納，大家全力地把防疫做好。
針對桃園市長鄭文燦昨（10）日宣布針對活動中心、關懷據點，及長照機構的部分都延到5月底，新北會跟進嗎？侯友宜說，新北市隨時在掌握每個疫情，會做滾動式的一個檢討，已要求各單位全面備戰，時間點要延長與否，要看這幾天的疫情的變化，市府隨時做好準備、壓制，讓防疫能夠做到位。
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