面試害怕沒錄取！男回家多做「1事」贏了：公司馬上選我
再過一個月就來到大學畢業時刻，不少新鮮人剛出社回求職，最害怕的就是面試被發「無聲卡」，而除了充實自己的履歷，以及優良的面試表現外，還有什麼方法能夠提高錄取率呢？近日，就有網友分享自己去面試的經驗，表示自己回家後又多做「一事」，沒想到隔天就接到公司的錄取電話，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 14:19:49
原PO「Dcard」貼文指出「那時候準備面試的時候，就有上網查詢面試的小技巧，結果發現有人說面試後寄感謝信過去，錄取機會比較大，因為可能面試時同時有很多優秀的競爭者，當公司難以抉擇的時候，你有寫感謝信反而更加分，也因為這樣就勝出」。
「深覺有道理的我，在面試之後就嘗試，結果隔天真的收到公司的錄取電話，非常開心」，貼文一出，網友紛紛回應「不管是不是表現最好的，順手做一下這種小事展現積極態度總不會有壞處」、「感謝信是最基本的吧，如果很想要那份工作的話」、「我也有寫感謝信過，之後就有錄取」、「感謝信重要+1讓人感覺很有禮貌」。
不過，也有過來人吐槽分享經驗「這僅限你的表現真的很優良吧？不然履歷太爛寫了也沒用」、「這是你要對你自己非常有信心才寫，不然主管看了也是忽略」、「寫過一次，結果公司主管說『麻煩等候通知』，接著就是無聲卡囉」。（編輯：張嘉哲）