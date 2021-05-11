氣溫飆30度！他到工地驚「只有我是台灣人」 全場超感慨
近期台灣氣溫偏高，氣象局指出，今（11）日東半部高溫約攝氏30 、31度，西半部普遍可達34至36度，也提醒戶外活動的民眾注意防曬與補充水分。更有網友前往工地作業，結果觀察到現場幾乎沒有台灣人，畫面曝光也掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 14:26:51
原PO在臉書《爆料公社》上發文，表示自己今（11）天到工地準備做事，結果到場後，發現工地現場「全都是越南人，台灣人除了拍照PO文的我一位，整個工地可能找不到三個台灣人，還以為我來到了越南…但這種天氣真不是人做的！」
不少網友也紛紛感慨回應「錢的問題啦～外勞薪水比台灣人便宜啊，如果每個月只領四五萬還要在工地曬成乾，還不如去小七吹冷氣上班」、「叫一個粗工1600-1700，被人力抽走400-500，你是台灣人你會做嗎？」、「台灣人不是不做而是薪資問題，當房價上漲，但是做粗工比以前薪水還少誰要做」、「常有人說給香蕉就只能找的到猴子，偏偏多數老闆只想給香蕉，移工又踏實肯做，所以就滿滿移工了」。
另外也有人提出不同看法，「越南的天氣，台灣人去，會熱到皮膚起水泡的，以前我爸去越南工作就是這樣」、「越南的天氣也是這麼熱」、「越南比台灣南部還更熱喔！工人薪資更低更辛苦」。（編輯：潘毅）