透天厝2樓怎麼有門？他驚呆「一開就摔下去」 用途曝光
台灣的建築屋種繁多，有公寓、大樓也有透天厝等等，其每個物件設計出來的款式都不盡相同，但有些設計的功能也讓人霧裡看花。近日，就有網友分享自己路過一間透天厝時，發現其二樓的陽台有個奇怪的門，好奇作用為何，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 14:35:09｜2021-05-11 14:35:17
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「想請問大家，二樓這個門是幹什麼用的啊？」只見貼出的照片，這戶透天的二樓牆外，有多出一道銀白色的門，打開的話根本就沒有立足的空間，一踏出去就會摔到一樓去，讓人好奇這扇門的用意為何。
貼文一出，網友紛紛回應「什麼鬼東東....設計這幹嘛」、「好怪的設計」、「這好危險，小孩不知道打開怎麼辦」、「別說了，老王逃生口」、「多啦A夢任意門沒看過？沒有童年嗎？」、「通往地獄之門是不是」、「住在南部透天厝一堆的地方，根本沒看過這設計」。
不過，也有內行人出面解釋「這是拿來運送東西上樓的啦！像是床墊、櫃子這種，通常都是家中樓梯比較窄才會裝」、「我台南老家也有，原本以為用的到，但搬進來之後傢俱都沒換過，根本直接鎖起來沒人開XD」、「搬運家具上樓，選我正解」。（編輯：張嘉哲）