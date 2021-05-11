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諾富特1、2館成防疫旅館　鄭文燦：工作人員一律打疫苗

諾富特成防疫旅館
▲鄭文燦表示，諾富特1、2館之後將作為專責防疫旅館，他也向中央建議防疫旅館從業人員一律要接種新冠肺炎疫苗。（圖／資料照片，記者李春台攝）

記者李春台/桃園報導

2021-05-11 15:24:22｜2021-05-11 15:28:27

疫情升溫，昨天中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布啟動華航清零計畫2.0，華航諾富特飯店全館進行淨空消毒，工作人員及旅客全數集中檢疫。桃園市長鄭文燦今（11）日受訪表示，在昨日與中央開會後決議，諾富特1、2館之後將作為專責防疫旅館，他也向中央建議防疫旅館從業人員一律要接種新冠肺炎疫苗。

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鄭文燦指出，中央昨日宣布啟動華航清零2.0方案後，需要充分的檢疫旅館，因此他與中央開會後，原則上希望諾富特1館、2館都做檢疫旅館，在諾富特員工5月14日解除隔離後，要進行清消、防疫旅館的規劃與檢查，完成之後諾富特就不再營運，作為專責的檢疫旅館，以容納更多的人。

鄭文燦表示，過渡期間市府有提供3個防疫旅館來支援機組員的檢疫，務必使整個防疫沒有破口，市府會全面配合支持華航清零2.0計畫，能夠讓防護網做得大一點，擴大隔離、擴大追蹤、擴大檢疫。

至於會有多少機組員到桃園居檢？鄭文燦說，目前華航正在統計，清零計畫是有階段性的，目前因為華航還有在營運，風險組機組員必須檢疫14天，檢疫期間還需要進行採檢，因此他特別向中央反映，不管是諾富特飯店，或是桃園市支援的防疫旅館，工作人員一律要施打疫苗。

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