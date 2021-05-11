新北防疫升級　侯友宜：新莊、蘆洲、五股區校園不開放

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侯友宜指出，新北市的防疫升級後，將採取包括一、停辦室外500人以上、室內 100人以上之集會活動。二、加強稽査八大特殊娛樂業，複查不合格暫停營業。三、室內集會戴口罩及戶外無法全程保持社交距離者一律戴口罩，八大風險場所勸導不聽者開罰。四、大眾運輸交通工具再提高消毒頻率，禁止飲食。
五、風景區人潮湧擠每2平方1人限制。六、文化場館及營業場所採人流管控。七、禁止醫院、護理之家探病;住宿型長照機構採視訊探視。八、足跡風險區校園暫停對外開放等8項的防疫管制措施；此外，新莊、蘆洲列為警戒區，另五股區有誇區就讀的情形，因此這3區的校園一律禁止對外開放，全部到6月8日，其它區隨疫調採滾動式檢討，畢業旅行能延後就延後，校際交流一律禁止，保護孩子健康。
侯友宜說，原訂展演至今年5月22日的「碧潭水舞」，今日晚間表演結束就閉幕，今年5月22日至6月6日每週六、日舉辦的「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理，確切延辦的日期，將視後續疫情走向另行宣布；藝文場館內兒童室，依空間大小控制容留人數、提高清消頻率、關閉通風不良活動中心、親子館採預約制，及銀髮據點暫停共餐服務，餐會改以發放便當方式。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。