忙到沒空吃飯！宅配哥下班遭「罰寫25遍」 理由讓網怒了
網路購物十分便利，不少人會選用「宅配」運送到府，而這些貨物都是靠宅配司機運送的。對此，就有網友抱怨，平時工作量大，連吃飯的時間都沒有，下班回家竟然還要完成「罰寫作業」，讓人相當傻眼，貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 16:39:47
原PO在《爆怨2公社》替朋友抱不平，並貼出一段影片，只見該名司機因為配送代碼寫錯，而被罰寫25遍，但他也喊冤說「前金與苓雅同站所，支援前金所，被前金搞死」。原PO也忍不住怒道「這公司到底是哪裡有問題？宅配司機已經在外面一整天了，回來還要罰寫作業，一個郵遞區號搞得那麼複雜，前金區都不前金了！」
原PO指出，司機們每天超時工作，又沒有加班費，有時真的不是司機的問題，「請體諒我們配送的範圍真的很廣，不像同行，一個區域有好幾台車，所以很多時候不是不配合客人的時間，是我們除了將貨物送到你手中以外，還得收取你們在網路上購買的任何東西」。
原PO強調，對宅配司機來說5分鐘就很重要了，但時間是真的不夠用，甚至中午根本沒時間吃飯，沒想到現在下班，還要完成罰寫作業，讓他看了相當傻眼。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「太扯了！是還在讀國小…這樣的效果治標不治本啊」、「小學生逆？還罰寫」、「什麼公司...笑爛」、「這個罰寫真的有夠鬧的，請那個設計這東西的人自己去跑三天試試」。另外，也有不少人說，「本末倒置吧！不是該聯絡系統廠商來解決問題迴圈嗎？負責的單位是在哈囉？」、「應該要檢討公司系統才對，怎麼會怪司機」。（編輯：許智超）