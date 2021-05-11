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疫情升溫　侯友宜籲中央：擴大匡列與採檢、高危險區普篩

侯友宜
▲新北市長侯友宜呼籲中央，擴大匡列、採檢，針對個案高危險區作普篩，才能全面防堵疫情。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.11）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-11 16:42:57｜2021-05-11 16:55:00

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日公布國內新增7例的本土確定病例，並從即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」；新北市長侯友宜呼籲中央，擴大匡列、採檢，針對個案高危險區作普篩。

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侯友宜今日表示，中央公布新北及宜蘭出現了感染源不明的本土病例，新北市和中央同步將防疫升級到二級警戒，將持續至6月8日；此外，感染源不明確實會讓民眾非常疑慮，這也是社區感染的開始，新北市全面提升警戒，更要超前部署，呼籲市民們把放鬆心情拉回來全力備戰。

侯友宜強調，新北市將採取更嚴格標準，全面戒備，要求各局處及29區區長，針對轄內舉辦的所有集會活動，即便符合中央二級警戒標準，但務必要採取高規格的檢視；一定要保持全程戴口罩、量體溫、實聯制及各項防疫措施，無法做到位，該停辦就停辦或延後辦理。

侯友宜指出，為了讓民眾安心並有效阻隔疫情傳播，本次出現新增個案的區域，將視同社區感染作戰，針對蘆洲區及新莊區啟動全區大消毒，其它各區的清潔隊，也會立即再針對全市境內列管的1360處公共區域、確診案例足跡周邊等，全面加強消毒，以有效阻隔疫情的傳播。

侯友宜認為，面對本土疫情的升溫，必須直接面對，且一定要把篩檢量再擴大，呼籲中央擴大匡列，擴大採檢，進一步針對個案高危險區作普篩，才能全面防堵疫情；此外，新北市與中央併肩作戰齊心抗疫，共同面對、共同解決，以有效阻絕疫情發展。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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