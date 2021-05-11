阻隔疫情傳播 侯友宜指示環保局派員至新莊、蘆洲大消毒
因應疫情的升溫及「出現感染源不明之本土病例」，加上中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日公布案1203為新北有確診的案例；為此，新北市長侯友宜今日下午緊急召開防疫應變會議後，立刻指示環保局派員前往新莊、蘆洲進行全區大消毒。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-11 17:38:25
環保局長程大維指出，今日調度蘆洲、三重、五股、新店及直屬隊約40人、車載式消毒機（含車輛）4臺、手推式消毒機9臺、背負式消毒機6臺、大砲式消毒機1臺，及噴消式消毒機2臺，執行蘆洲區全區大消毒；此外，新莊區清潔隊及其他各區清潔隊，也將立即針對新莊區全區、全市列管的1360處公共區域，及確診案例足跡周邊等，再進行全面加強消毒，以有效阻隔疫情的傳播。
程大維表示，去年3月25日成立防疫消毒大隊，可動員消毒人力362人，機具包括噴霧機115部、熱霧機112部、消毒水車43輛；對新北市境內91處交通場站、317處市集與觀光景點、167處娛樂場所、401所學校，及384個公務機關等人潮聚集處周遭的公共環境，每月執行至少1次消毒作業；而當有確診個案足跡發生時，也會依防疫指揮中心發布的地點進行機動消毒。
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