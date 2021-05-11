有期徒刑無法嚇阻酒駕　江啟臣提案：酒駕致死最高判死刑

道路交通管理處罰條例修正草案

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根據江啟臣的提案版本，他再次針對刑法部分條文修正草案的修正方向，將初犯酒駕的刑度從現行的2年以下有期徒刑，提高到7年以下有期徒刑，罰金從新台幣20萬元提升到50萬元；若酒駕致人死亡，可處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；致人重傷，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

江啟臣表示，同時也刪除累犯規定，只要有酒駕肇事，就交給法官視其惡性程度，給予重懲。





另，江啟臣表示，現行單純酒測超標者，僅有吊扣或吊銷行為人的駕照的處罰，必須要是累犯且有肇事致人死傷才能沒入車輛，不足嚇阻酒駕者的僥倖心態。因此，他也提出道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，只要酒測超標就直接沒入車輛，讓酒駕者無法再次開車上路。



