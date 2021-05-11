有期徒刑無法嚇阻酒駕 江啟臣提案：酒駕致死最高判死刑
資深媒體人黃暐瀚之母在母親節前遭遇車禍當場身亡，且肇事駕駛闖禍後還去超商買酒喝，試圖擾亂酒測，事後又被查出，該駕駛在肇事前才因酒駕被抓，事後交保。此次意外引發舉國對於酒駕肇事的重視，國民黨主席、立委江啟臣便出《道路交通管理處罰條例修正草案》，酒駕者只要被檢測到，直接沒收車輛，若有肇事致人於死，刑罰提高至死刑。
記者吳承翰／台北報導
2021-05-11 17:41:02
台中市5日凌晨發生男子開車，當街撞擊資深媒體人黃暐瀚的母親，導致她當場身亡。自從2019年修改《道路交通管理處罰條例》，提高對酒駕的罰則後，酒駕肇事致人於死的新聞仍常出現在媒體版面，這次肇事者事發後立刻到超商買酒喝，試圖在酒測前製造「酒精濃度高是因為撞到人後喝酒，並非喝酒導致事故」，想降低刑責，也引發全國輿論譁然。
江啟臣認為，酒駕不應該分初犯、累犯，而是「一次都不能有的重罪」，面對初犯就要祭出最嚴厲的刑罰，避免民眾抱持著過去沒被抓到過，就可以繼續酒駕的僥倖心態。
根據江啟臣的提案版本，他再次針對刑法部分條文修正草案的修正方向，將初犯酒駕的刑度從現行的2年以下有期徒刑，提高到7年以下有期徒刑，罰金從新台幣20萬元提升到50萬元；若酒駕致人死亡，可處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；致人重傷，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。
江啟臣表示，同時也刪除累犯規定，只要有酒駕肇事，就交給法官視其惡性程度，給予重懲。
另，江啟臣表示，現行單純酒測超標者，僅有吊扣或吊銷行為人的駕照的處罰，必須要是累犯且有肇事致人死傷才能沒入車輛，不足嚇阻酒駕者的僥倖心態。因此，他也提出道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，只要酒測超標就直接沒入車輛，讓酒駕者無法再次開車上路。