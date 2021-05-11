英國尪曬中文刺青示愛 台人一看全笑翻：果然「愛鼠」了
大部分的人都知道刺青是將洗不掉的顏料刺進身體裡，真的要三思而後行，否則沒有搞清楚刺上圖案文字的意義，可能會讓自己留下一個終生笑柄。英國就有一位男子，為了跟老婆大人示愛，選擇用中文刺青表達心意。結果卻成了「愛鼠」，知道這兩個字的意義後讓他後悔極了，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 18:17:52
根據《太陽報》報導，這位搞了烏龍的英國男子名叫艾姆斯（Jimmy Ames），他為了表達對妻子米凱拉（Michaela）的心意，花了40英鎊，約新台幣1600元在手臂上刺了個「愛」字。這本來應該挺浪漫的，唯一的問題是，這不是艾姆斯第一次在手臂上刺青中文字。
原來艾姆斯年輕浪蕩時就曾在美國邁阿密度假時，刺了個「鼠」字在手上，因為艾姆斯是鼠年出生的。而這次去刺「愛」的時候，艾姆斯沒想太多就決定讓兩個中文字連在一起，結果卻變成有點詭異的「愛鼠」。
艾姆斯苦笑自嘲，米凱拉經常「提醒」他，她身上的刺青都深富紀念意義，「我能怎麼辦？我不能把自己的手砍掉啊」。艾姆斯更表示，妻子並沒有因而生氣，只是失望，不過讓心愛的人失望的感覺反而更不好受。不過艾姆斯也不忘安慰妻子，「至少她不必擔心我會有桃花運了，畢竟，誰會喜歡一個愛鼠男？」（編輯：倪浩軒）