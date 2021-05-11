台中太平也傳今晚「送肉粽」 跟風或習俗？兩派網友吵翻
傳統習俗中，「送肉粽」為有人上吊自縊身亡，人們擔心亡魂滯留在現場抓交替，所舉行的一連串送煞儀式，且一般民眾不得隨意觀看。近幾年，透過新聞和網路傳播，變得越來越廣為人知。台中太平區就傳出今（11）晚也有舉辦「送肉粽」儀式，但有當地人質疑過去並無此習慣，批評是在「製造別人困擾」，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 22:57:29
有網友在臉書社團《大里人聊天室》分享了當地「送肉粽」的相關資訊，從網友分享的照片可以看見，台中市太平區新福路今日晚上23：00～01：00行祭樑解繩科儀（即送肉粽），路線將由新福路出發，途經中山路四段，74快速道路後通往海邊，呼籲這段時間會行經過這些路段的民眾，請迴避。
送煞儀式引發大家議論紛紛，不少當地人在底下留言表達不滿，「講難聽一點，製造別人困擾真的很討厭，好像做這些事很偉大一樣」、「台中鮮少有送肉粽儀式。現在是都趕流行嗎？」、「只希望今天晚上這個時間不要有那邊的外送單，不然外送員真的...」、「怎麼到處都在送肉粽」、「我在等從玉山開始送肉粽的那天，陋習」、「又在裝神弄鬼了，也不考慮現在疫情的嚴重性」、「非得搞到到處都要送肉粽，全民配合嗎」。
不過也有網友認為，「沒人限制你們不能在場啊，你不在意就照常活動，在意的人就迴避。尊重好嗎」、「習俗不懂或自己沒需要，就尊重」、「各有各的信仰，沒必要因為自己鐵齒就在那邊三炮兩炮的，多點同理心，大家互相尊重真的有這麼困難嗎」、「尊重與包容是民主社會的基本，別因為別人一時造成的不便，過份輿論或批評。因為有時偶爾我們也需要對別人造成不便或困擾的」。（編輯：倪浩軒）