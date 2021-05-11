餐廳設計太微妙！座位旁全是「隔簾」 網笑：醫院改造嗎
在外頭用餐，除了食物本身的口感與品質外，店員的服務、整家店的裝潢和氛圍也是很重要的環節。近日，就有網友發現，店家疑似是為了讓客人在用餐時保有隱私，於是在每個座位旁安裝「簾子」，但看起來卻十分詭異，貼文曝光後，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 23:26:14
原PO在《爆怨2公社》表示，自己到某家餐廳吃飯，卻發現這間餐廳的設計相當特別，只見在餐桌座位附近都加上了簾子，上面鏤空、下面是黃色布面，整間餐廳就像一間一間被區隔開來，這讓原PO忍不住說「老是有人說美學不重要，看吧這餐廳的設計美學，氣氛很微妙」。
許多網友看完也紛紛笑說，「這是醫院改造的嗎」、「很像急診病床拉簾」、「是以病房為概念設計的嗎」、「這是主題餐廳吧，服務生都是醫務裝」、「還以為是在病房」、「人家特別裝潢的醫院風格」、「可以不被打擾很棒啊」，不過也有不少人說，「這個餐廳防疫做的很好」、「是為了防疫吧，很讚阿」。
根據《三立新聞》報導，業者也出面解釋，這確實採用醫院等級的隔簾，而且旗下2間店花了15萬元來裝潢，雖然被評為「美感不OK」，但老闆也說考量的點是防疫。（編輯：許智超）
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