她進台股「吐血慘賠」4800萬！眾跪了：貧窮限制我的想像
台股今（11）日大跌652.48點、跌幅達3.79％，再加上美股晚間開盤後，至寫稿時間為止也跌了609點、跌幅達1.75%，隨著台灣疫情進入社區感染階段，台股表現也引發外界關注。許多網友分享個人股海浮沉的心得，更有人透露身邊的一位女性友人從去年進台股至今慘賠超過4800萬元，誇張的數字掀起大家討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 23:33:13
有位網友在PTT發文，透露自己看到「最慘的是這姐」，隨後分享了投資損益明細的截圖，可以看到總損益達到負4819萬餘元，金額十分驚人。隨後原PO又分享了一張對話截圖，該位苦主直言自己去年才進入台股，本想學學投資，結果「本金6億，虧這樣已經很吐血了」。
無論是擁有6億本金，或是從去年至今慘賠了超過4800萬，兩個數字都相當誇張，網友紛紛留言回覆說，「姐姐我不想努力了」、「這個是本來都在炒房，最近才想來炒股的嗎」、「有六億我才不買股票」、「新手本金六億，叫聲老祖宗都行」、「貧窮限制想像」、「6億零用錢，還需要別人擔心她虧錢嗎」、「六億可以本多終勝吧」、「已經把人生當大富翁在玩了，真好」。
但也有網友質疑，「騙誰啦，六億的人會玩成這樣」、「新手本金六億，猜猜他老爸手上會有幾億？改圖的吧」、「我是不信」、「感覺假」。在此還是要提醒投資人，投資一定有風險，股票基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：倪浩軒）