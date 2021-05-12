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買麥當勞玉米湯見「水粉分離」！釣員工抖真相：忙到忘了

▲一名網友不解，為何麥當勞的炸雞這麼廢，就連很多路邊攤都比較好吃，貼文一出，也有網友反揭開1關鍵。（示意圖／取自unsplash）
▲一名女網友發文，表示日前到麥當勞買玉米湯，結果一打開卻發現「水粉分離」，讓她很傻眼，貼文一出，也釣出員工抖真相。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 11:07:44｜2021-05-12 11:08:27

連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一，不過，就有一名女網友日前到麥當勞買玉米湯，結果一打開發現「水粉分離」，讓她超傻眼，貼文一出，也釣出員工抖出真相。

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該名女網友昨（11）日在社群平台《Dcard》上以「我的麥當勞玉米濃湯怎麼變這樣」為題發文，表示她到麥當勞買了玉米濃湯，結果一打開卻超傻眼，「是我的幻覺嗎？？怎麼感覺顏色變深了，而且還有一粒一粒的，感覺水跟粉都是分開的」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「我的麥當勞玉米濃湯怎麼變這樣」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「我的麥當勞玉米濃湯怎麼變這樣」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，引起熱議，「過熱，加熱太久溫度太高，看起來不好喝了」、「可能是沒有攪拌均勻，之前沒有攪拌均勻看起來超像飄了一層布丁在上面」、「好像我的嘔吐物」、「會不會是最底部，雜質比較多」、「我也買到過這樣子的！！打開後瞬間食慾消失」。

其中，也釣出員工抖真相，「因為新的高效能湯鍋只要煮5分鐘就好了，可能一忙忘了把溫度調低，有點煮到分離」，不過就有其他人表示「是15分鐘吧」，而其他網友則回應「高效能鍋煮三，15分鐘沒錯吧？他們是都煮一？」、「最近改成煮2了，10分鐘」。

對此，《NOWnews今日新聞》記者也親自致電給麥當勞林姓員工查證，得到回應如下：「玉米湯煮法確實如同網友所述，玉米湯煮法標準為，一鍋三（三包玉米粉、三罐玉米粒）要煮15分鐘；一鍋二（兩包玉米粉、兩罐玉米粒）則是煮10分鐘，而對於圖片中玉米湯的情況可能是煮湯時溫度沒調低，湯滾了之後底部焦掉，所以計時器五分鐘是為了提醒你去攪拌，避免讓湯呈現分離狀」。（編輯：郭佩蓉）

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