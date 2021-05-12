新北做好提升為三級的準備 侯友宜籲：該普篩就要普篩！
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（11）日公布國內新增7例的本土確定病例，其中新北市確診者（案1203）的感染原因不明，引發民眾的恐慌；新北市長侯友宜今（12）日建議中央，高危險的區域全面普篩，把一些隱形無症狀的確診者，或落網之魚抓出來！
記者陳志仁／新北報導
2021-05-12 10:50:13
侯友宜今日在應變會議中透露，雖中央已匡列115人居家隔離，但這數字一定還有落網之魚，甚至有隱形無症狀的確診者藏在之中；此外，他之前就曾建議中央「入境者要全面普篩」，如今疫情已經進入社區，應該做好評估，只要高危險的區域，有多名感染不明的狀況下，「該普篩就要普篩！」
侯友宜表示，凡高危險的區域有多名的感染源，就會跟中央建議該區域全面普篩，把一些隱形無症狀的確診者，或落網之魚把他抓出來，這是他給中央的一個建議，並交由專家學者來評估；但最終仍會服從中央的決議，中央地方共同全力防堵疫情。
媒體也追問侯友宜「如何將病毒阻絕於境外？」侯友宜認為，若要將病毒阻絕於境外，應要更嚴格的做好管控，現在的病毒無孔不入，有別於以往的新冠肺炎，所以境外的阻絕，只有愈加的嚴格，才是最重要的決戰點；目前新北市提升疫情警戒至第二級，同時也超前部署做好升級為三級的準備。
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