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台灣一天炸7本土案例！他路過麥當勞愣　網狂讚：太棒了

▲麥當勞「薯條盒」超實用？隱藏功能曝光，1.4萬網友讚爆。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲網友分享自己早上路過麥當勞時，就發現麥當勞已經全面實施實聯制入場。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 10:54:59

新冠肺炎本土案例昨（11）日突然劇增，一口氣增加7例，且有數例感染源不明，不僅多個縣市緊急提升防疫等級，餐廳等業者也做出應變措施。對此，就有網友分享早上經過麥當勞時，看到門口擺出以前沒見過的攤位，引發廣大迴響。

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原PO在「爆廢公社」貼文指出「哇！麥當勞現在也要實聯制才能進去了啊！」只見貼出的照片，一旁的服務人員正在指引客人簽名登記。貼文曝光後引來不少討論「太棒了吧！這反應速度給讚」、「支持嚴格執行」、「早上去買咖啡也要簽名」、「支持餐廳業者都要這樣做啊，防疫警戒大提升」、「這速度是真的快，給推」。

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▲網友分享自己早上路過麥當勞時，就發現麥當勞已經全面實施實聯制入場。（圖/爆廢公社）
另外，也有不少網友分享自己遇到狀況「有些店可以掃QR Code，不一定要拿筆，但實聯制就是讚」、「有些麥當勞是採用QR code的」、「我今天去是掃條碼的，很快也有達到防疫實名制效果，很棒」、「今早去就碰到了，是掃QR Code，不嫌麻煩，多為台灣防疫盡一份心力」。

而事實上，在昨日疫情升溫後，指揮中心就宣布提升防疫警戒至第二級，各大餐廳業者也紛紛響應政策，除了麥當勞實聯制今（12）日起全面實施，居家賣場IKEA也宣布，從今天起，進入餐廳全面實施「實聯制」登記，希望提供消費者安心的購物環境。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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