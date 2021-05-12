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影／疑有本土確診？基隆：交由中央統一說明、全市大消毒

林右昌
▲基隆市長林右昌強調，防疫工作是一體，中央已提高防疫警覺，現在最重要的是強化防疫的意識。（圖／資料照，基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-12 11:24:08｜2021-05-12 12:22:32

新北市與宜蘭縣昨（11）日分別出現不明感染源的確診案，如今又傳出基隆有疑似本土的確診者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稍早並未否認，僅說下午將一併對外說明；對此，基隆市政府回應，相關的疫情訊息，都由中央流行疫情指揮中心統一說明。

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基隆市政府表示，有關的疫情訊息，都由中央流行疫情指揮中心統一說明，而因為疫情的警戒升級，昨日下午已與北北桃同步採取防疫升級的措施，並會持續要求相關單位確實做好防疫的工作；另外，環保局已於今日上午前往基隆火車站的南站，進行預防性的消毒。

基隆市長林右昌指出，北北基桃是一個首都生活圈，防疫是一體，必須進行區域聯防的防疫工作；同時已下令要求市府局處等各相關的單位，進行全市大消毒，範圍包括各級機關、學校、公有市場、傳統市場及公共空間，也要求市內各大集合住宅、大樓，全面進行徹底消毒的工作。

林右昌強調，防疫工作是一體，中央已提高防疫警覺，現在最重要的是強化防疫的意識，也要求各級學校從今日起，師生午餐的時間，所有老師與學生必須做好手部消毒的工作；另外，進出校園除原本入校量體溫外，也要落實手部酒精消毒工作，同時也「暫停開放校外人士入校、暫停開放進入校園運動。」

林右昌籲請各集合住宅管委會提升防疫的警覺，落實防疫工作，也特別建議市內所有的大型集合住宅，關閉不必要的室內活動空間；並再次強調，現階段大家都要強化防疫的意識，做好防疫宣導工作，請民眾務必配合。

 

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