50萬創業能做什麼？過來人秒推「1行業」：做到收徒弟
不再受雇於人、乾領死薪水，擁有屬於自己的事業是不少人的夢想。就有網友提問，若目前身上約有50萬積蓄，想要能夠創業做什麼？立刻有前輩跳出分享經歷推薦「1行業」：能做到收徒弟。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 12:02:11｜2021-05-12 12:09:15
原PO在臉書《匿名公社》上發問，「請問50萬自己創業可以做些什麼？」並坦言自己只有做過美髮學徒與收銀員，其他像是餐飲業、服務業等則沒有做過，希望有網友能夠推薦創業方向。
問題曝光後也立刻有前輩給予建議，「租個小店面做百元剪髮啊，2坪差不多了，合租也行，才50萬也幹不了大事」、「美甲美睫，小資創業約20萬可開業」、「開美髮店然後請設計師，你繼續當學徒啊」、「快剪100，技術純熟後不錯賺」、「百元剪髮...我鄰居完全白紙，去公司受訓7天就出去開店了，現在還收徒弟耶」。
不過也有過來人苦口婆心勸退「50萬還是留著繼續工作吧，不然很快就沒有了」、「等疫情過了吧！50萬留好」、「口袋不夠深...才50萬,還是留著吧！不然有可能變負債50萬」、「50萬拿來投資自己，多學習在考慮」。（編輯：潘毅）