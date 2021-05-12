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50萬創業能做什麼？過來人秒推「1行業」：做到收徒弟

▲原PO到提款機領了10張千元大鈔，一看鈔票編號發現「亮點」，開心得捨不得花。(圖／翻攝自《爆廢1公社》)
▲有網友提問，若目前僅有50萬積蓄，能夠創業做什麼？立刻有前輩跳出分享經歷推薦「1行業」。(示意圖／翻攝自《爆廢1公社》)

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 12:02:11｜2021-05-12 12:09:15

不再受雇於人、乾領死薪水，擁有屬於自己的事業是不少人的夢想。就有網友提問，若目前身上約有50萬積蓄，想要能夠創業做什麼？立刻有前輩跳出分享經歷推薦「1行業」：能做到收徒弟。

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原PO在臉書《匿名公社》上發問，「請問50萬自己創業可以做些什麼？」並坦言自己只有做過美髮學徒與收銀員，其他像是餐飲業、服務業等則沒有做過，希望有網友能夠推薦創業方向。

▲不少人認為百元剪髮是低成本的創業好選擇，但也有其他網友建議，50萬資本太少不要貿然創業。（圖／翻攝《匿名公社》）
▲不少人認為百元剪髮是低成本的創業好選擇，但也有其他網友建議，50萬資本太少不要貿然創業。（圖／翻攝《匿名公社》）
問題曝光後也立刻有前輩給予建議，「租個小店面做百元剪髮啊，2坪差不多了，合租也行，才50萬也幹不了大事」、「美甲美睫，小資創業約20萬可開業」、「開美髮店然後請設計師，你繼續當學徒啊」、「快剪100，技術純熟後不錯賺」、「百元剪髮...我鄰居完全白紙，去公司受訓7天就出去開店了，現在還收徒弟耶」。

▲不少人認為百元剪髮是低資本的創業首選。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲不少人認為百元剪髮是低資本的創業首選。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
不過也有過來人苦口婆心勸退「50萬還是留著繼續工作吧，不然很快就沒有了」、「等疫情過了吧！50萬留好」、「口袋不夠深...才50萬,還是留著吧！不然有可能變負債50萬」、「50萬拿來投資自己，多學習在考慮」。（編輯：潘毅）

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