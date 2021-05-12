新北超前部署封城？侯友宜：一旦社區感染無法控制的時候
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（11）日宣布防疫升級第二級，豈料今（12）日在立院衛環會進行專案報告備詢時，坦言「疫情有可能會進入第三級」；對此，新北市長侯友宜表示，當社區感染爆發無法控制的時候，該封等超前部署的應變作為，該做就做。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-12 12:22:29
侯友宜今日主持防疫的應變會議中後受訪，媒體詢問「新北之前有兵推21天禁足管制，封城措施可能會長達1個月，到什麼的程度新北市會封城？」侯友宜強調，如果疫情不斷的升溫，爆發大型的社區感染，甚至跨區的社區感染時，相信中央一定有應變的作為，新北要做好升級的準備。
侯友宜指出，新北今日一早已做好不是只有二級警戒，已準備做好三級警戒的超前部署，只要一有狀況出來，該提升的時候就要提升，要全力地備戰；所以，新北已經做好三級警戒的準備，社區感染爆發無法控制的時候，該封等超前部署的應變作為，該做就做！
至於15日即將登場的國中教育會考，新北有何防疫的作為？侯友宜說，考生除全程戴口罩、量體溫、進考場消毒外，嚴禁陪考，校園門口外不可以有人聚集，同時備有其它的備用教室，隨時做好調整；教育局補充，國中教育會考不開放家長陪同考生看考場及陪考，僅開放事先因特殊需求申請的家長陪同。