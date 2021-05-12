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本土案例激增！國師唐綺陽「5月預言」被翻出　眾全臉綠

▲唐綺陽語重心長，直指是僵化的思想害了男童。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽是知名星座命理專家，近日本土疫情嚴峻，網友翻出她在四月底預言五月運勢，其內容讓不少人震驚。（圖／唐綺陽臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 12:43:00｜2021-05-12 13:10:01

國內本土疫情進入嚴峻時刻，昨（11）日新增7例本土個案，且多例為不明感染源，足跡遍布新北、宜蘭，中央疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，台灣已經進入社區感染階段。對此，就有網友翻出國師唐綺陽，於四月底開直播的談話，內容引爆討論。

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在本土案例激增之後，網友翻出唐綺陽在四月底開直播談「五月運勢」的貼文，唐綺陽指出「在五月，諸星金牛、土星逆行，土象能量滿滿，火星巨蟹、木星移位，水象能量也滿滿，所以經濟狀況、身體狀況難免面臨變化，且幾家歡樂幾家愁，有人更好，就有人忽然不好，而且落差很大。」

「畢竟五到七月是大星過運，社會必然比較動盪，大家安全感再度受破壞，命運齒輪就開始轉動了，五月，是開始感到明顯變化之時，因五月到七月是今年重點區段，最戲劇性、怪事也最多，所以有必要跟大家說明」。

▲網友翻出堂起楊
▲唐綺陽是知名星座命理專家，近日本土疫情嚴峻，網友翻出她在四月底預言五月運勢，其內容讓不少人震驚。（圖／唐綺陽臉書）
貼文一出，網友紛紛回應「安全感再度受到破壞，這兩天真的感受到了」、「真的很可怕，第一次這麼緊張，大家戴好口罩啊」、「安全感再度受破壞...很貼切，台灣人安逸太久了」、「安全感再度受到破壞這句，看到起雞皮疙瘩」、「希望台灣能再挺一波疫情，嗚嗚」、「國師真的每次都讓人驚艷....」、「臉都綠了...讚嘆唐老師...願台灣能挺過這波」。編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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