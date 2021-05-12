影／強化防疫意識　林右昌：做最好的準備、做最壞的打算

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林右昌強調，「防疫一體，同島一命！」防疫的戰爭沒有僥倖，「要做最好的準備、做最壞的打算，各項防疫相關措施都要提升到最高等級！」北北基桃是同一個首都生活圈，也沒有人能夠倖免，所以昨日已經同步提升防疫的等級，採取積極性的應變措施！
林右昌指出，今日上午8點半，已經先召開防疫應變的會議，除了要求落實昨日的防疫指示外，並在今日上午進行全市所有公共場所、機關、學校大消毒等工作，並下令市府即刻做好異地辦公與局處分組辦公的準備。
另外，有鑑於現在疫情升溫且嚴峻，林右昌認為，現在是「全民團結一心展開防疫大作戰的時刻！」每個人都是防疫戰士，最關鍵就是個人的防疫的動作，把病毒的傳播鏈徹底阻絕，是現階段防疫工作的重點，所以特別來到幼兒園與大班的孩子們一起洗手，複習洗手的口訣。
林右昌說，小朋友都很清楚，也做得很徹底，也請小朋友們回去，要提醒家人不能鬆懈跟輕忽防疫工作，把個人的防疫工作做好，不僅可以保護自己，也可以保護別人；更重要的是，可以把病毒傳播鏈徹底阻絕。
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