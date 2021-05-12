疫情又升溫！好市多卻見「誇張畫面」　她怒轟：超沒水準

國內本土疫情進入嚴峻時刻，昨（11）日新增7例本土個案，且多例為不明感染源，足跡遍布新北、宜蘭，進入社區感染階段，對此，台人也紛紛提高警覺，做好防疫，不過，就有一名女網友今（12）日氣得發文大罵，原來是有人在好市多推車上亂丟口罩，貼文一出，網友全怒了。





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該名女網友今（12）在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她稍早到南屯好市多購物時，在入口準備拿推車進賣場，豈料竟然看到有人將用過的口罩隨意丟棄在推車裡，讓她簡直氣炸。





原PO提到，「發現這個景象，心中真的覺得很沒水準，現在疫情升溫中，丟口罩令人覺得可怕，就算不是口罩，平常不能亂丟垃圾這是基本常識吧」，而她也在文末表示「看到照片發現是你丟的口罩的話，請自我感覺到丟臉點」。





▲女網友在臉書發文，表示稍早到南屯好市多購物時，在入口準備拿推車進賣場，豈料竟然看到有人將用過的口罩隨意丟棄在推車裡，讓她簡直氣炸。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

事實上，若經查獲首次亂丟口罩者將加重罰3,600元，若再犯最重可處6,000元罰鍰；而未依規定戴口罩經勸導不聽者，將裁罰新台幣3,000元以上，15,000元以下罰鍰。（編輯：郭佩蓉）









