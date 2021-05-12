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疫情又升溫！好市多卻見「誇張畫面」　她怒轟：超沒水準

▲一名桃園網友逛好市多賣場時發現手推車上竟掛著一袋烤雞。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲一名女網友今（12）日在臉書發文，表示稍早她到南屯好市多購物，發現有人故意將口罩棄置在推車內，讓她大罵「超沒水準」，貼文一出，網友全怒了。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 12:54:04

國內本土疫情進入嚴峻時刻，昨（11）日新增7例本土個案，且多例為不明感染源，足跡遍布新北、宜蘭，進入社區感染階段，對此，台人也紛紛提高警覺，做好防疫，不過，就有一名女網友今（12）日氣得發文大罵，原來是有人在好市多推車上亂丟口罩，貼文一出，網友全怒了。

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該名女網友今（12）在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她稍早到南屯好市多購物時，在入口準備拿推車進賣場，豈料竟然看到有人將用過的口罩隨意丟棄在推車裡，讓她簡直氣炸。

原PO提到，「發現這個景象，心中真的覺得很沒水準，現在疫情升溫中，丟口罩令人覺得可怕，就算不是口罩，平常不能亂丟垃圾這是基本常識吧」，而她也在文末表示「看到照片發現是你丟的口罩的話，請自我感覺到丟臉點」。

▲女網友在臉書發文，表示稍早到南屯好市多購物時，在入口準備拿推車進賣場，豈料竟然看到有人將用過的口罩隨意丟棄在推車裡，讓她簡直氣炸。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲女網友在臉書發文，表示稍早到南屯好市多購物時，在入口準備拿推車進賣場，豈料竟然看到有人將用過的口罩隨意丟棄在推車裡，讓她簡直氣炸。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，網友全氣瘋，「防疫期間亂丟口罩好像可以罰錢的，支持檢舉！」、「『任意棄置口罩最高可罰6000』，給他們全家一個機會教育」、「超沒水準耶」、「非常的沒有水準，而且髒死人，己所不欲勿施於人，拿去丟掉 有這麼難嗎？品德人品極差」、「父母的身教會有負面影響呀」、「調監視器，把人找出來罰款」。

事實上，若經查獲首次亂丟口罩者將加重罰3,600元，若再犯最重可處6,000元罰鍰；而未依規定戴口罩經勸導不聽者，將裁罰新台幣3,000元以上，15,000元以下罰鍰。（編輯：郭佩蓉）

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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