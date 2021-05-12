男砸8萬All in虛擬貨幣！2天海撈14萬 行家反揭暗黑內幕
近些年來，除了投資股票之外，也有不少人開始投資加密貨幣，其雖然不是穩賺不賠，但對於許多新手投資者來說，操作簡單，讓很多人躍躍欲試。近日，就有網友分享自己玩加密貨幣兩天就獲利14萬的事蹟，貼文引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 13:15:54
原PO在「Dcard」貼文指出「自己從三月中開始玩加密貨幣，本金16萬元，後來玩了其他投資後只剩下8萬元本金，於是他便一鼓作氣將8萬元都All in柴犬幣，結果隔天就翻了一倍以上，直接現賺12萬，總資產總20萬元時，柴犬幣又漲了，我把一部分錢拿去做波段，又現賺2萬元左右，等於兩天賺了14萬元」。
「我的運氣真的很好，資產沒有直接歸零，當你越想一夜致富，現實往往都會把你打到谷底，只有穩定的投資，慢慢的賺才會是真的賺錢，現在我也不隨便ALL in了，穩穩的投資穩穩的賺就好」。
貼文一出，網友紛紛回應「柴犬幣是很不穩定的...真的是你剛好運氣好」、「在市場中怎麼糊塗賺到錢就會怎麼糊塗的賠回去，小心駛得萬年船」、「真的是剛好運氣好，加密貨幣可以讓你一天賺爆，也可以讓你賠到爆」、「加密貨幣真的很賭運氣...」、「運氣好而已，良心建議別再用這種心態在幣圈玩，你遲早會吐回來」、「ALl in幣圈你真的不要命...不是暴富就是暴負」、「我朋友買幣一個月賺十幾萬，結果昨晚一個晚上就賠十幾萬，到頭來根本沒賺，還是見好就收」。
最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）