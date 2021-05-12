疫情各地延燒　鄭文燦：市府準備分區辦公演練

中央流行疫情指揮中心昨（11）日公布新增7例本土個案，其中6例感染源不明，台灣進入2級防疫警戒。今（12）日又傳出基隆也出現不明感染源確診案例，防疫等級恐再提升。桃園市長鄭文燦今天表示，若進入第三級管制，公部門需採分組分區辦公，目前先請人事處和秘書處規劃演，做好準備。
記者李春台/桃園報導
2021-05-12 13:54:00
因為疫情已經進入社區感染傳播的階段，中央流行疫情指揮中心已經宣布進入社區二級防疫。鄭文燦指出，二級防疫有很多管制措施，市府會不斷地滾動式檢討，「只有加碼升級，不會減少」，他也要求各單位盤點要增加的管制措施，包括環保志工、老人研習、校園開放，這些可能都會停止，防疫戥級是否提高，他會在明天的防疫會議再作宣布。
鄭文燦表示，按照指揮中心規定，假如單日有10個確診案件或者一週有3個群聚感染，會進入第三級管制，屆時幾乎所有的室內活動都會受到嚴格限制，政府部門必須採取分組辦公以及居家辦公的規劃。這點請市府人事處跟秘書處針對各廳舍的備用辦公廳舍以及分組辦公先規劃好，市府會再安排演練。如果一旦進入第三級，會執行分組辦公。
鄭文燦強調，疫情期間政府服務不中斷，確保各種防疫措施可以推動得更好，這次是很大的挑戰，政府跟民間都要動起來。他也強調，「面對這波疫情來勢洶洶，絕對、絕對不能掉以輕心」。未來只有在防疫的強度上，不斷提高，希望度過這波挑戰，對於目前的疫情發展，還是以中央流行疫情指揮中心的判斷為主，每天市府都會注意疫情的最新發展。