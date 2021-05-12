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疫情升溫　侯友宜籲：關鍵時刻全民應齊心落實防疫

中和清消
▲新北市今日再針對五股、三重及中永和等區域，進行全面的清消。（圖／新北市政府環保局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-12 14:18:05

疫情升溫，台灣昨（11）日出現2起共6例感染源不明的確診個案，中央流行疫情指揮中心宣布至6月8日前，全國進入二級警戒的狀態；新北市長侯友宜強調，目前台灣已經進入社區感染狀態，並宣布多項防疫升級的措施，呼籲市民與政府站在一起，在最關鍵的時刻落實防疫。

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▲新北市長侯友宜今（12）日要求市府各單位，以超越二級警戒的態度及標準，面對疫情。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.12）
▲新北市長侯友宜今（12）日要求市府各單位，以超越二級警戒的態度及標準，面對疫情。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.12）
侯友宜今（12）日在會議上要求加強雙和、三重、五股區的清消，外界擔憂新北市否又有新的確診案例？侯友宜回應，新北昨日已針對新莊、蘆洲地區進行大規模消毒作業，這次因應二級警戒，雖已重點消毒過，但仍然用擴大消毒的方式全面消毒，包括蘆洲、新莊、三重、五股及中永和等6區，全面來做清消，希望擴大清消面，在防疫上能夠先提早部署。

針對宜蘭發生電子遊戲場的群聚感染事件，新北市對於電子遊戲場的作為？侯友宜說，八大場所非常容易群聚造成疫情，昨日已特別要求檢查，如果複檢不合格就暫停營業，不過會隨著疫情的升溫，如果爆發大型的群聚感染出來，不排除八大特殊的行業要暫停營業，會因應整個疫情做滾動式的檢討；同時要求市府各單位，以超越二級警戒的態度及標準，面對疫情。

侯友宜同時宣布，新北市轄各校園、親子館，及銀髮俱樂部部1.0至4.0含社區關懷據點，6月8日前暫停開放，各校畢業典禮改為線上舉行，鄰里聯誼活動全面取消或延期；此外，也責成經發局落實餐廳採實聯制的用餐，非特定對象併桌，必須使用隔板保持適當間隔，沒有隔板就採梅花座，做不到就外帶外，還呼籲市民務必配合政府的防疫作為，要以最嚴肅的心態面對病毒。

侯友宜強調，新北都尊重CDC指揮中心的疫調結果，並不斷建議，只要跟接觸者、確診者在同一個環境，管他有沒有接觸，都能擴大匡列、採檢，才能夠把漏洞補起來，這波疫調跟以往疫調的採檢範圍絕對要不一樣，英國的變異株病毒傳播力很強，當事人接受疫調的時候，往往不是那麼清楚，如果沒有辦法詳述的話，空間裡面的人就該匡列、採檢，以免有疏漏。

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