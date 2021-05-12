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16例本土確診一次看！案1203獅子會前會長傳染高達10人

16例本土確診一次看！案1203獅子會前會長傳染高達10人
▲中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增16例本土及1例調查中確定病例，皆為本國籍。（圖／記者黃仁杰攝,2021.05.21）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-12 14:41:21

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增16例本土及1例調查中確定病例，皆為本國籍。16例本土個案中，3例為宜蘭遊藝場群聚個案之相關接觸者為案1216、案1231、案1232，10例為案1203也就是獅子會前會長的接觸者為案1218、案1219與案1223至案1230，3例感染源待釐清為案1217、案1220、案1221，1例調查中個案為案1187接觸者為案1222。

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指揮中心表示，案1216、案1231、案1232分別為30多歲女性、未滿10歲男童及60多歲女性，其中案1216為宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場員工，案1231為案1211接觸者，案1232為案1210接觸者。3人近期無出國，亦無疑似症狀，因該遊藝場發生群聚事件，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診（案1216 Ct值15；案1231 Ct值26；案1232 Ct值32）。該起群聚截至目前共計8人確診；個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心指出，案1217為50多歲女性，近期無出國，5月2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，並於5月4日至5月10日間前往同一家診所就醫5次，5月11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診（Ct值25，血清抗體IgM及IgG皆為陽性），感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者25人，其中14人列居家隔離並安排採檢，11人列自我健康監測，個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心表示，案1218、案1219，及案1223至案1230等10人為5女5男，年齡介於50多歲至70多歲，其中1人為案1203同住家人，其餘9人為友人，因案1203確診，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診；個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心指出，案1220為60多歲女性，近期無出國，於台北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診，Ct值25，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心表示，案1221為50多歲女性，近期無出國，於台北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，5月10日起出現喉嚨癢、咳嗽及畏寒症狀，5月11日至醫院採檢，於今日確診，Ct值16，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心指出，案1222為30多歲女性，為某航空公司空服員，5月5日曾與案1187一同執勤至越南，5月9日出現喉嚨痛症狀未就醫，5月10日匡列為案1187接觸者並進行居家隔離，同日接受採檢，於今日確診，Ct值22，感染源調查中。已初步掌握個案接觸者3人，列居家隔離；個案活動史及接觸史持續調查中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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