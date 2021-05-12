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女一搭捷運瞬間錯愕！「真實理由」曝　乘客吵翻：快檢舉

▲一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並附圖，表示捷運大安站的樓梯相當詭異。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）
▲網友分享自己搭捷運時卻發現有乘客沒戴口罩也能上車，讓她非常錯愕，貼文引爆網友論戰。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 15:30:44

捷運是不少人每天通勤上下班的交通工具，而自從去年初疫情開始後，搭乘捷運的乘客都必須要配戴口罩才可以進入。不過，近日就有網友分享自己搭捷運時，卻發現有乘客沒戴口罩就能上車，貼文引發熱議。

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原PO在「爆料公社公開版」貼文指出「這是在今天拍的北捷文湖線，我真的好奇這位大叔沒戴口罩到底怎麼進站搭捷運的」只見貼出的照片，一個男子坐在座位上，但其臉部並未配戴口罩，讓乘客大驚「這怎麼能進來搭捷運」。

▲網友表示上車之後，看到一名大叔竟然沒有戴口罩，於是拍照上網，卻引發討論。（圖/NOWnews資料照）
▲網友表示上車之後，看到一名大叔竟然沒有戴口罩，於是拍照上網，卻引發討論。（圖/NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛回應「説不定有不得已的原因（口罩耳掛斷了、口罩髒了...），又沒有備用....這時候如果你能拿出個備用口罩給他會更好」、「如果你能給他一個口罩，不是在這邊公審更好」、「公審有用嗎？不會拿口罩給他喔」；不過也有人認為「今天本土又新增16例了，搞什麼？搭捷運不用戴口罩，為什麼不能發文公審」、「從本土沒有暴增就要戴口罩了，現在本土疫情這樣為何不戴？好笑欸，根本欠檢舉」、「搭捷運戴口罩已經是常識了吧....這種乘客真的快點檢舉他」。

而對於網友質疑為何拍照公審，而不是拿備用口罩給該名乘客，原PO也出面回應表示「我出門沒有多備口罩的習慣，所以我沒有多的口罩可以提供給有需要的人，其實我當下就有講搭捷運要戴口罩，他只看我一眼，接著繼續滑手機...而且我也很想遠離他，但當下車廂都是客滿，我無處可閃....」。

而根據中央流行疫情指揮中心及台北市政府防疫指示，乘客搭乘台北捷運務必全程戴口罩，各車站均已公告相關告示，勸導不聽者將開罰3,000元至1萬5,000元，並拒絕運送，民眾搭捷運千萬要戴好口罩，以免傷了荷包。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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