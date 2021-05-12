女一搭捷運瞬間錯愕！「真實理由」曝　乘客吵翻：快檢舉

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貼文一出，網友紛紛回應「説不定有不得已的原因（口罩耳掛斷了、口罩髒了...），又沒有備用....這時候如果你能拿出個備用口罩給他會更好」、「如果你能給他一個口罩，不是在這邊公審更好」、「公審有用嗎？不會拿口罩給他喔」；不過也有人認為「今天本土又新增16例了，搞什麼？搭捷運不用戴口罩，為什麼不能發文公審」、「從本土沒有暴增就要戴口罩了，現在本土疫情這樣為何不戴？好笑欸，根本欠檢舉」、「搭捷運戴口罩已經是常識了吧....這種乘客真的快點檢舉他」。
而對於網友質疑為何拍照公審，而不是拿備用口罩給該名乘客，原PO也出面回應表示「我出門沒有多備口罩的習慣，所以我沒有多的口罩可以提供給有需要的人，其實我當下就有講搭捷運要戴口罩，他只看我一眼，接著繼續滑手機...而且我也很想遠離他，但當下車廂都是客滿，我無處可閃....」。
而根據中央流行疫情指揮中心及台北市政府防疫指示，乘客搭乘台北捷運務必全程戴口罩，各車站均已公告相關告示，勸導不聽者將開罰3,000元至1萬5,000元，並拒絕運送，民眾搭捷運千萬要戴好口罩，以免傷了荷包。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。