關總電源「隔壁也停電」！鄰居摸黑摔死 他遭求償560萬
關閉自家電源竟然鄰居家也會同時停電？就有一位苦主上網訴苦，自己上個月要更換家中燈泡，便將總電源關閉，結果「鄰居家」卻同時停電，更導致鄰居家長輩摔下樓梯，傷重過世。事後該苦主更遭鄰居要求賠償560萬，否則將提告，離奇過程也引發網友關注。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 15:47:37
原PO日前於《爆料公社公開版》講述完整過程，「我們家是社區型的四層樓透天，因家中燈泡壞了，我就關了家裡的總電源打算換燈泡，結果才沒多久，鄰居家突然傳來碰撞的聲響，更有人大喊『快叫救護車、怎麼突然停電』」。
原PO隨後也走到鄰居家關心狀況，才得知是突然跳電，導致燈光突然熄滅，長輩受驚嚇從樓梯重摔下來。等到長者被送醫後，鄰居就衝出去查看原PO家的電源箱，更高聲質疑「為什麼要關電源？」原PO也照實回答「我家在換燈泡」，但也相當疑惑「我家關電源干你家什麼事？」
後續鄰居長輩送醫後依舊不幸離世，沒想到鄰居一家人又到原PO家討公道「5月底以前不賠560萬元，就提告你過失致死」。這也讓原PO依舊不解「我哪裡有過失？」
完整過程曝光後也引發討論，不少網友則質疑「你鄰居偷你電，真的很明顯，因為他一出來就往你電源箱看」、「你只要確定沒關錯電源就好」、「直覺就是偷電」。
原PO隨後也補充，「我也有反問過鄰居是不是偷電，但他們卻說『這些都不重要，重要的是今天是你關電才會發生這樣的事，不管怎樣都是你的責任，最好乖乖賠錢了事』，但我們社區電箱都是設置在自家門口，很確定我當天是關自己家的電源」，後續更考慮請水電師傅來調查，釐清真相。（編輯：潘毅）