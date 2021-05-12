該加同事臉書？職場腹黑學曝光 她後悔苦嘆：離職不敢刪
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。最近就有一名網友在網路上表示疑惑「到底要不要加同事的臉書？」沒想到卻引起許多網友點出「職場腹黑學」，讓她苦嘆直言「離職後還不敢刪」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 15:58:14
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「後悔加以前同事臉書」的文章表示「不知道大家對於加同事臉書的習慣是如何，我自己的原則是一起共事時不加，離職後才加，尤其是同單位同事和合作廠商都是如此」，原PO更接著說「以前在單位有個大姊同事，她很愛跟我分享她的臉友們又PO什麼有趣的文章之類，總之是個喜歡吸收分享新資訊的大姊，彼此關係OK，在該單位做滿久時間之後離職，離職後我主動加她，她過一陣子才按同意，之後雖然是臉友可是完全零互動，我會對她的文章按讚，但我PO的文章她完全沒有回應」。
沒想到原PO最後更發現，「另一個不同單位的同事也有加她，那同事也跟我差不多時間離職，是同部門不同小單位，大姊跟她交情沒特別好，就一般般，但那位同事不管PO什麼大姐都會熱情回應，互動良好」這件事也讓原PO疑惑，「原來以前在職場的來往親疏好像也不一定如我所想？我知道臉書互動也不代表什麼啦，現在就覺得當初就不該主動去加她，搞得現在有點騎虎難下，雖說現在刪掉她可能也不會在第一時間發現啦，但總覺得有點不太好，大家會加同事臉書嗎？」，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「直接刪掉即可，他在意就會主動詢問」、「我是覺得當初她沒馬上按同意，或一星期都沒按，妳就可以收回交友邀請了」、「幹嘛糾結這種無謂的事，不要去按讚互動就是了」、「不想看的話取消追蹤他就好了 但是保留他的聯絡方式，以後有需要還可以用」、「這沒什麼好在意的，離職後變陌生人很正常」，更有網友說出職場的腹黑學，「或許當時也只是一種偽裝色，外表很熱情，內心不一定也如此」、「上班是同事，下班不認識」。（編輯：王柏文）