還沒達到第三級警戒標準？指揮中心盤點說明

本土疫情大爆發，今（12）日國內爆發16起本土病例的社區感染，史上最高，但對於指揮中心為何還沒有將警戒等級發布為三級？指揮中心發言人莊人祥表示，許多確診個案感染源都相當明確，並不符合「10例感染源」不明，另外，萬華的兩起茶店確診個案也並未定調為群聚，因此還未達標準。







我是廣告 請繼續往下閱讀

指揮中心指揮官陳時中表示，目前本周共有宜蘭「銀河百家樂」及新北「獅子會」等2起群聚，今天新增的3例不明感染源並不算群聚事件，還未符合第三級警戒，但各界可事先準備、做好因應，例如先啟動小規模異地辦公演練等。







▲指揮中心今（11）日表示，因應社區傳播風險升高，即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施，嚴守社區防線。（圖／指揮中心提供）

莊人祥指出，防疫升級到第三級疫情警戒的條件為，單周出現3件以上社區群聚，或一天確診10名以上感染源不明的本土案例，昨天公布蘆洲1位為案1203，加上跟宜蘭遊藝場群聚指標個案引起另外7位感染，感染路徑清楚相關，加上今天宣布3例感染源待釐清個案，不明感染源並沒有超過10例。







未來若升級三級警戒，將要求室內不可有5人以上聚集，辦公室上班族如何因應？陳時中解釋，現在就該即時準備，不好情況發生時，可以及時因應，可以根據既有的相關企業指引去準備，不過5人的人數上限是針對聚會，並不是上班工作。







陳時中今早受訪表示，今天不排除進入第三級警戒，但在10點30分離開立院赴召開專家會議前又改口，不會是今天指揮中心記者會宣布升級，而是近日可能升到第3級警戒，強調「有多少證據，做多少事。」



