疫情升溫！林右昌宣布：社大、流動夜市暫停一個月

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林右昌指出，大台北都會圈的1000萬人口是生命共同體，沒有人可以置身事外，防疫的工作需要地方跟中央合作，各縣市之間也要進行區域聯防，大家一起合作；因此，宜蘭跟新北出現案例後，基隆市同步採取防疫措施，也在會中一一檢視執行的狀況。
林右昌說，經過各單位在防疫會議中討論後，也做成多項的結論，包括社大、長青學院課程暫停一個月、課程延後一個月，英語村遊學、職探中心體驗等跨校交流及戶外教學皆一律暫停，全市里民活動中心暫不外借，流動夜市、街頭表演許可、關懷據點、原住民會館及校園暫停一個月。
此外，八大場所持續進行稽查及宣導，如疫情進一步擴大，不排除停業；呼籲大家應該團結在一起，落實自身防疫工作，每一個人都是防疫的尖兵，做好自身防疫的工作，才能打贏這場疫情的戰爭，民眾若非必要盡量避免出入公共場所，減少群聚以及不當的接觸，確實執行防疫工作。
針對媒體報導指出，「本市消防局某分隊全分隊21人隔離中」；林右昌鄭重澄清，目前載送病患的2位消防員，已由指揮中心匡列並進行居家隔離外，其餘隊員都是正常休假、出勤，同仁是以最高的標準來自行管理，若分隊轄區有救護狀況，會先由周邊分隊支援，但有其他勤務仍照常。
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