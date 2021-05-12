老爺爺呆站超商！她暖問「想吃什麼我來買」 下秒沉默了
該說是人不可貌相嗎！有位女網友分享個人親身經驗，透露自己有一次在超商看見一位老爺爺，一直呆呆站在貨架區間，女網友於是上前關心，溫暖詢問「你要吃什麼我買給你」，結果老爺爺的回答卻讓她超意外，讓網友笑翻了。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 18:18:36
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己有一次去超商買午餐時，看到一個穿著很舊很舊的老爺爺，一直看著櫃檯人員跟貨架。於是原PO大膽走過去關心，很勇敢又溫柔的對老爺爺說，「爺爺～你要吃什麼我買給你，沒事的」。
想不到老爺爺回答，「免啦！免啦！這是我幫孫子開的711，來看看他而已」。意外結局讓原PO超尷尬，直呼「爺爺我不想努力了」，更在文末標註「老爺爺都很猛」、「抱怨自己」等關鍵字。
笑翻的網友紛紛留言回覆說，「我的店都會來一個看起來很樸素的婆婆，來跟我收回收廢棄物。結果認真一問，對面那排建築有三棟透天都是她的」、「很多阿公阿嬤深藏不露」、「這真的好好笑。你應該問你有缺孫媳婦嗎？」、「當你今天想做點好事幫助別人，卻發現最需要幫助的原來是自己」、「我也看過一個伯伯穿的髒髒舊舊的，每次來都打赤腳，可是人家是當地的大地主」、「傻傻的，鄉下很多穿破衣破鞋的阿公阿嬤，很多都是隱形低調的大地主、大養豬場、大養雞廠、大魚塭的主人」。（編輯：倪浩軒）