影／媽見小孩在牠身體上玩車　天使貓全身一攤乖乖配合

貓咪遇到小孩就沒轍了？大部分的貓咪總是一意孤行，往往要人接受牠一切的任性行為，但有一派貓在面對嬌嫩的新生兒時，卻一改難搞的「貓脾氣」，對小孩異常包容甚至主動釋出善意，這正是在說台中市網友楊小姐的愛貓「Cooper」，平時充當兒子玩伴，即使對小主人的行為感到無奈仍乖乖就範，對飼主與小主人很明顯是天壤之別的態度、這難道是差別待遇？

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▲賓士貓「Cooper」見證小主人長大的歷程。（圖／粉專Mini&Cooper授權提供）

× ▲賓士貓「Cooper」見證小主人長大的歷程。（圖／粉專Mini&Cooper授權提供）

▲賓士貓「Cooper」充當小主人的玩伴。（圖／粉專Mini&Cooper授權提供）

× ▲賓士貓「Cooper」充當小主人的玩伴。（圖／粉專Mini&Cooper授權提供）

賓士貓「Cooper」今年6歲，平時親人脾氣好、但大多的時間就像「二哈」上身、個性瘋顛不受控，只要桌上有杯子、一律伸出小毛手通通推倒才滿意，即使大聲嚇阻也是沒在怕，飼主楊小姐完全治不了牠、無奈嘆：「我都跟朋友說養過賓士貓，才知道什麼叫養貓！」當小主人出現後，家裡其他貓不是避開就是逃跑，竟然只有Cooper主動貼上去，對不懂事的小朋友相當容忍。

▲讓小主人又抱又吸，真的是天使喵來著！（圖／粉專Mini&Cooper授權提供）

× ▲讓小主人又抱又吸，真的是天使喵來著！（圖／粉專Mini&Cooper授權提供）

▲甚至出借貓身體讓小主人「試車」。（圖／粉專Mini&Cooper授權提供）

× ▲甚至出借貓身體讓小主人「試車」。（圖／粉專Mini&Cooper授權提供）

Cooper陪伴著小主人從嬰兒到到長大，經過幾年的相處產生深厚的情感，小主人目前正是體力旺盛的時期，每天都要例行大口吸貓、緊緊抱住貓，特別喜歡找貓玩，日前小主人拿出玩具車，把Cooper身體當成跑道，緩緩地從貓尾撸到貓頭，整個過程Cooper雖然眼神死、身體卻像是被定住般乖乖就範，這幕被飼主全程目睹，在一旁笑看無可奈何的Cooper，先來看看這段影片。

Cooper從不受控突然對小主人轉變成「天使貓」，化身為貓保母24小時貼身守護著小主人，看著愛貓與兒子如影隨形的溫馨畫面，對於Cooper的偏心態度，飼主楊小姐笑說：「雖然牠真的很無厘頭，養到牠帶給我許多歡樂，心情不好真的有貓就夠了！」希望更多喵星人可以收服天下小主人的心，成為最萌的搭檔！（編輯：楊釆蓉）

▲其實暖心的Cooper默默守護著小主人呢！（圖／粉專Mini&Cooper授權提供）