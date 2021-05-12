落實梅花座！二輪電影院貼「防疫公告」惹笑：坐哪都可以
國內疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布至6月8日前，全國進入二級警戒的狀態，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。對此，就有一間二輪電影院在臉書貼出一則「防疫公告」，沒想到卻讓網友笑了出來。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 19:14:50
指揮中心昨（11）日宣布提升疫情警戒至第二級，停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，並確實執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制等防疫措施，否則應暫緩辦理，而目前各大電影院都祭出相關對應措施。
沒想到的是，位在板橋的二輪電影院《林園電影城》就在臉書發文自嘲，「有人想知道我們是不是採梅花座嗎？可是呀，現在每個廳要滿100人實在是遙不可及的夢想呢」，甚至還hashtag「#平常不就是梅花座嗎？#想坐哪就坐哪？想要四面環海、當角落小夥伴或坐擁海景第一排升級IMAX版都可以喔」。
貼文曝光後，讓網友們忍不住笑說，「推小編的幽默」、「不知該哭還是該笑的發言」、「小編加油！別哭阿」、「哈哈哈不要這樣，我都會去看」、「怎麼覺得小編快哭了」、「小編太誠實，老闆在背後看著你」、「這麼空，當然是梅梅花座」、「現在疫情母湯啦，先四面環海就好哈哈哈」、「平常就是梅花座！也是有滿滿的時候啦！加油」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。