回應中央希望擴充防疫旅館　侯友宜：新北可再增607間

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針對新北曾演練新店區的央北社會住宅，作為醫院清空計畫時醫護的防疫之用；侯友宜說，會重新盤點、整理，當年演練後實際還剩下多少的餘裕和空間，以因應這次疫情的變化，並解釋集中檢疫所並非屬於新北市的管轄，而是中央的權責。
萬里區摘星樓的住戶向立委陳玉珍陳情，質疑福泰飯店與衛福部簽約當集中檢疫所，但飯店與住戶混居，宛如是華航富諾特的翻版；侯友宜回應，萬里翡翠福泰商務旅館，前段時間曾向新北市申請為防疫旅館，但因沒有獨立的電梯動線，因此2次的申請都被退回去。
侯友宜表示，中央在今年元月份把福泰商務旅館徵召為集中檢疫所，並派駐保警總隊的警力進駐管理，居民前段時間有反應有混居的狀況，新北在第一個時間由衛生局長陳潤秋親自打電話給中央應變組的王副組長，告知居民的反應及混居的狀況；因不是防疫旅館而是集中檢疫所，因此不屬於地方政府的管轄。
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