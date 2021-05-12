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回應中央希望擴充防疫旅館　侯友宜：新北可再增607間

侯友宜
▲新北市長侯友宜表示，為回應中央希望能擴充防疫旅館的數量，新北市短期間內會再擴增607間。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.12）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-12 19:15:42

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增16例本土及1例調查中確定病例，指揮官陳時中更宣布即起啟動擴增防疫旅館等防疫六方向；對此，新北市長侯友宜表示，為回應中央希望能擴充防疫旅館的數量，新北市短期間內會再擴增607間。

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新北市長侯友宜指出，目前新北市共有11家的防疫旅館、1079間的房間，為回應中央希望能擴充防疫旅館的數量，新北市短期間內會再擴增607間；此外，在中央還沒宣布擴充防疫旅館的數量之前，新北就已經先盤點好、做好充分的準備，以因應愈來愈多的居家隔離人數。

針對新北曾演練新店區的央北社會住宅，作為醫院清空計畫時醫護的防疫之用；侯友宜說，會重新盤點、整理，當年演練後實際還剩下多少的餘裕和空間，以因應這次疫情的變化，並解釋集中檢疫所並非屬於新北市的管轄，而是中央的權責。

萬里區摘星樓的住戶向立委陳玉珍陳情，質疑福泰飯店與衛福部簽約當集中檢疫所，但飯店與住戶混居，宛如是華航富諾特的翻版；侯友宜回應，萬里翡翠福泰商務旅館，前段時間曾向新北市申請為防疫旅館，但因沒有獨立的電梯動線，因此2次的申請都被退回去。

侯友宜表示，中央在今年元月份把福泰商務旅館徵召為集中檢疫所，並派駐保警總隊的警力進駐管理，居民前段時間有反應有混居的狀況，新北在第一個時間由衛生局長陳潤秋親自打電話給中央應變組的王副組長，告知居民的反應及混居的狀況；因不是防疫旅館而是集中檢疫所，因此不屬於地方政府的管轄。

▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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