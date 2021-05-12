為何路口出現「2間超商」？他驚：還開對面 網狂推2原因
台灣便利商店數量驚人，密度更是全球第二，且超商服務項目五花八門，無論是購物、繳費或寄取貨物等都能解決，相當便利。不過，就有網友發現，一個路口竟然開兩家全家便利商店，讓他感到相當困惑，於是好奇問「這有什麼商業策略嗎？」貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 21:17:36｜2021-05-12 21:22:29
原PO日前在《PTT》表示，自己路過某個路口時，突然看到有兩家全家「面對面」，僅隔著一條馬路而已，這讓他不禁好奇「為什麼這麼神奇啊！這有什麼商業策略嗎？」還接著說「通常有可能會是小七+全家這種組合，結果竟是兩間全家！害我不知道該去哪一家了」。
貼文曝光後，有部分的網友猜測，「是直營打加盟吧」、「加盟=試水溫；直營=搶市場」、「直營要收割加盟養起來的客群啊」、「傳說中業績好的點直營就會在你附近開一間，讓你做不下去」、「直營收割中，慘」、「這種都是一間直營，一間加盟」、「寧願對打也不要讓敵方進來競爭啊」、「直營發現加盟太好賺來打對台吧」。
不過，也有不少人認為，「不是直營或加盟的問題，是其中一間不續租搬到對面而已」、「兩家都是加盟哦，一家是上個月新開的」、「我也遇過兩次，其中一家三個月內必關」、「不可能互打啦，舊的要收了，常見是房東收回另開其他超商」、「租約到期就會關掉一間了，我家這邊就是這樣」、「老的那間不續租，可能沒多久就收了」。（編輯：許智超）