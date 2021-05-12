  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

為何路口出現「2間超商」？他驚：還開對面　網狂推2原因

▲有網友好奇，為何一個路口就開了兩間一樣的超商？（圖／翻攝自《PTT》 ）
▲有網友好奇，為何一個路口就開了兩間一樣的超商？（圖／翻攝自《PTT》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 21:17:36｜2021-05-12 21:22:29

台灣便利商店數量驚人，密度更是全球第二，且超商服務項目五花八門，無論是購物、繳費或寄取貨物等都能解決，相當便利。不過，就有網友發現，一個路口竟然開兩家全家便利商店，讓他感到相當困惑，於是好奇問「這有什麼商業策略嗎？」貼文一出，也引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO日前在《PTT》表示，自己路過某個路口時，突然看到有兩家全家「面對面」，僅隔著一條馬路而已，這讓他不禁好奇「為什麼這麼神奇啊！這有什麼商業策略嗎？」還接著說「通常有可能會是小七+全家這種組合，結果竟是兩間全家！害我不知道該去哪一家了」。

▲有網友猜測是因為「直營、加盟」的關係，但也有人認為只是租約問題。（圖／翻攝自《PTT》
▲有網友猜測是因為「直營、加盟」的關係，但也有人認為只是租約問題。（圖／翻攝自《PTT》 ）
貼文曝光後，有部分的網友猜測，「是直營打加盟吧」、「加盟=試水溫；直營=搶市場」、「直營要收割加盟養起來的客群啊」、「傳說中業績好的點直營就會在你附近開一間，讓你做不下去」、「直營收割中，慘」、「這種都是一間直營，一間加盟」、「寧願對打也不要讓敵方進來競爭啊」、「直營發現加盟太好賺來打對台吧」。

不過，也有不少人認為，「不是直營或加盟的問題，是其中一間不續租搬到對面而已」、「兩家都是加盟哦，一家是上個月新開的」、「我也遇過兩次，其中一家三個月內必關」、「不可能互打啦，舊的要收了，常見是房東收回另開其他超商」、「租約到期就會關掉一間了，我家這邊就是這樣」、「老的那間不續租，可能沒多久就收了」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
71.43%28.57%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.7%58.3%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
45.92%54.08%
2021-05-10-2021-05-13
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀