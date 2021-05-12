  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情拉警報！專家嘆「在房市人人都是演員」：超級多造假

信義房屋
▲國內疫情升溫，房市專家建議大家「暫停看屋吧」。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 21:04:21｜2021-05-12 21:48:36

近日國內新冠肺炎COVID-19疫情升溫，今（12）日一口氣新增了16例本土確診病例，疫情除了威脅民眾身體健康，也直接衝擊經濟表現，台股盤中一度大跌超過1400點。許多民眾關心房市會否受到影響，對此，房市部落客Sway也呼籲大家「先暫停看屋吧」，更直言在房市「幾乎人人都是演員」，造假的狀況超級多。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心今（12）日公布一口氣新增16例本土確診，其中10例是案1203的接觸者，宜蘭遊藝場今天也新增3例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（12）日公布一口氣新增16例本土確診，其中10例是案1203的接觸者，宜蘭遊藝場今天也新增3例。（圖／NOWnews製作）
 

Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文表示，「不管新聞媒體網路群組，說房市有多景氣、有多熱絡、有多搶手，造假的狀況，超、級、多」。Sway轉貼了一則北市法拍屋的消息，指出屋齡六年還有九戶餘屋，「是賣不掉加價賣，還是自以為志玲卻只是如花，還是撐久了消費者就會投降，更或是貸好貸滿天價沒人要？」

Sway強調，「在房市，幾乎人人都是演員。不管是你的親朋好友，還是你自己，都無法誠實面對」。隨後Sway更模擬了3段對話情境：

Q1:你買多少？

不熟的人問：我買900萬。

熟人問：我買800萬。

爸媽問：我買1100萬，而且自備款不足。

Q2：你想賣多少錢？

不熟的人問：1500萬就好，根本就沒賺。

熟人問：1200萬就好，成本價賣你，一毛不賺。

爸媽問：900萬賣掉了，但是我對外都說賣1500萬。

Q3：你有多少自備款買房？

不熟的人問：500～1000萬吧，還有幾張聯發科。

熟人問：要先賣幾張聯發科才有現金啦，但今天崩盤。

爸媽問：只有50萬…

戶頭上：只有20萬，以及長榮航。

Sway最後建議大家，「先暫停看屋吧，疫情警報又出了！」（編輯：倪浩軒）

▲Sway發文全文。（圖／翻攝自Sway房市觀測站臉書）
▲Sway發文全文。（圖／翻攝自Sway房市觀測站臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
63.77%36.23%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
43.48%56.52%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
45.45%54.55%
2021-05-10-2021-05-13
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀