疫情拉警報！專家嘆「在房市人人都是演員」：超級多造假

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Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文表示，「不管新聞媒體網路群組，說房市有多景氣、有多熱絡、有多搶手，造假的狀況，超、級、多」。Sway轉貼了一則北市法拍屋的消息，指出屋齡六年還有九戶餘屋，「是賣不掉加價賣，還是自以為志玲卻只是如花，還是撐久了消費者就會投降，更或是貸好貸滿天價沒人要？」
Sway強調，「在房市，幾乎人人都是演員。不管是你的親朋好友，還是你自己，都無法誠實面對」。隨後Sway更模擬了3段對話情境：
Q1:你買多少？
不熟的人問：我買900萬。
熟人問：我買800萬。
爸媽問：我買1100萬，而且自備款不足。
Q2：你想賣多少錢？
不熟的人問：1500萬就好，根本就沒賺。
熟人問：1200萬就好，成本價賣你，一毛不賺。
爸媽問：900萬賣掉了，但是我對外都說賣1500萬。
Q3：你有多少自備款買房？
不熟的人問：500～1000萬吧，還有幾張聯發科。
熟人問：要先賣幾張聯發科才有現金啦，但今天崩盤。
爸媽問：只有50萬…
戶頭上：只有20萬，以及長榮航。
Sway最後建議大家，「先暫停看屋吧，疫情警報又出了！」（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。