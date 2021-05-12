吃粥加什麼配料才內行？老饕推「經典組合」：完全吃不膩
粥在台灣民眾眼裡是相當古早味的料理，不僅口味清淡又能做多種搭配，深受許多人喜愛。就有網友詢問大家，「吃粥都喜歡配什麼阿？」透露自己從小就愛吃粥，吃到現在還是吃不膩，且最愛配上鮪魚鬆、豆枝、鹹蛋。問題引發討論，許多老饕也分享自己吃粥的靈魂配料。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 22:09:08
原PO在PTT發文，直呼「不知道是不是小時候沒吃夠」，強調自己到現在還是愛吃粥愛到不可思議，一天可以吃兩次，一週可以吃好多次還是吃不膩的那種程度。日前原PO出差與同事一同吃粥，兩人聊起吃粥要搭配什麼，原PO同事喜歡加肉鬆、蔭瓜，原PO最愛加鮪魚鬆、豆枝、鹹蛋。
原PO笑稱從同事愛加的配料看起來，是「是只有生病才會吃粥的人」，且兩人喜愛的配料竟然完全沒有重複，也是很厲害。最後請教「大家吃粥都會配什麼？」
網友紛紛在底下留言回覆說，「豆棗、麵筋、鹹蛋、鹹菜、脆瓜、炒蛋、肉鬆」、「打一顆蛋進去再加點醬油」、「清粥必配麵筋，廣東粥皮蛋粥則是油條」、「肉鬆、醬油蛋、麵筋、大茂黑瓜、辣筍絲」、「小魚豆乾，竹筍，醬油荷包蛋」、「豆腐乳」、「玉筍好吃」、「鹹蛋，脆瓜」、「香菇，雞胸肉」。
從網友的回覆也能看見，粥的配料果真是非常多元，各式各樣任君選擇，應有盡有。而綜合大家的留言，最多人點名推薦的三項配料分別是「醬油荷包蛋」、「麵筋」、「肉鬆」，堪稱經典不敗組合。（編輯：倪浩軒）