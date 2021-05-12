NOW辯風向／小鐘霸氣質詢！宋少卿親點下集「夢幻組合」

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正方由小鐘率先申論，他一開始就強調4字「未雨綢繆」，並用自身的例子解釋，某次家人生了重病，正因為當時有存錢，所以才能幫助家人，給他們更好的醫療品質。左丹奴則表示，無論是為了家人還是自己的病痛，存款都是為了退休的「超前部屬」，而黃喬歆也分享自身經驗，自己的爸爸想換新車，卻總是猶豫不決，這時她就有平時的存款，幫爸爸出一半，所以存錢能幫助到自己重要的人，是件很快樂的事。
反方的畢盈盈則在申論時指出，華人是全世界最愛存錢的民族，是因為以前農業社會靠天吃飯，再加上以前的醫療系統、社會系統並沒有那麼完善，因此習慣有錢就要先存起來，但台灣現在已經不一樣了，比起存那麼多錢，還有許多更需要重視的事情。Apple更接著強調，存在銀行的錢是死錢，不如去投資，或提升自己的生活品質。Eri也說，生活品質的定義包含「教育、休閒活動、個人安全、人際關係等滿足感」，所以生活品質是不限於物質，因此提高生活品質是可以增加競爭力的。
雙方申論過後，網友支持度發生大變化，原本支持存錢的正方從47％上升到72％，而支持反方的網友從53％下降到28％，這讓兩位主持人大吃一驚，不過主持人阿樂認為Eri的觀點非常好，因此給反方「加3％卡」。而在隨後的質詢環節，正方不斷以「生活品質應該在有存款的基礎下、交際為何一定要花錢」攻擊反方，但反方卻認為，正方的想法只是，想要有存款又有生活品質，曲解了題目的意思，這也讓質詢變成「詭辯」。
不過，在反方質詢期間，小鐘就直接霸氣的說「等一下，我還沒講完」，直接阻斷對手的氣勢，也讓主持人宋少卿忍不住點名，希望下集能看到「小鐘 VS 趙哥」的夢幻組合。之後便公布最後的民調投票數據，支持存錢的正方從72％下降到62％，而支持反方的網友從28％上升到38％，再加上雙方的「加分、扣分卡」，是由正方獲得勝利。
而節目今天也增加了懲罰環節，由獲勝的正方用愛的小手，打落敗反方的雙手及屁股，沒想到Apple直接被打到噴淚，可見正方相當不留情。節目最後，主持人宋少卿也說「其實不管妳的錢多錢少，都跟妳的生活品質沒有直接關係，重點是妳自己能不能清楚知道妳的生活要什麼」。
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