疫情狂燒！民眾擠好市多「瘋掃1物」 網憂心：注意群聚
繼11日新增7名本土確診病例後，中央流行疫情指揮中心昨（12）日再度宣布國內新增16名本土確診病例，指揮官陳時中也表示，台灣已經進入社區感染階段，引發許多民眾狂掃物資。對此，就有網友在臉書分享，昨日傍晚到新北中和好市多的情況，現場湧入許多民眾，紛紛搶買「1物資」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-13 07:17:56｜2021-05-13 09:37:15
一名網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，傍晚來到中和好市多，在停車場就很明顯覺得人特別多，走進賣場後發現「果然沒錯，停好車進去要排隊，而且排得比平時長很多」，全因受到疫情延燒影響，民眾外出搶買物資，原PO更驚呼「衛生紙也搶光了！」
畫面中可見，從停車場進到賣場的連通道，湧入許多民眾排隊入場，結帳櫃台更是人山人海，且貨架上的衛生紙是許多民眾鎖定掃貨的民生用品之一，工作人員還在連忙補貨。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「到底為什麼每次都要搶衛生紙啦」、「要那麼多衛生紙幹嘛？」、「台灣人為啥那麼愛買衛生紙」、「我實在搞不懂為什麼又要搶衛生紙」；也有網友憂心「擔心疫情，然後跑去好市多群聚？」「這麼多人還進去，不怕群聚感染嗎？」（編輯：賴詠璿）
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