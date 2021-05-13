捷運伯猛問「末班車幾點」　V領辣妹一看嚇壞：胸部走光

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「我今天在捷運站走光了」的文章表示，「今天坐在椅子上等捷運，因為是接近末班車的時間人比較少，穿了件新買第一次穿出門的衣服，有點交叉v領那種，因為出門滿急的，沒有想到應該穿個內搭再出門，彎腰手ㄎㄨㄟˋ在大腿上滑手機」，原PO更畫上示意圖，從照片中可以看到姿勢非常放鬆，沒想到突然有一個阿伯走過來狂問原PO「請問末班車幾點」、「啊這個都多久一班車」、「現在怎麼都要等那麼久」、「啊是幾點開始車變少的」等等問題，結果原PO一看發現「阿伯眼神是在看我胸部」，於是瞬間檢視自己的儀容，更大驚直言「居然內衣都看到了，而且那個姿勢內衣好像有點跑掉，不知道有沒有被看到點」。
事後原PO也非常懊惱，「那個姿勢因為我滿前傾，加上走很多路有點想放鬆一下，而我也滿瘦的，胸部老實說沒什麼料，衣服就比較鬆一點，我低頭看時是有嚇到，點有露出來一點，只是想跟大家說在外面要注意姿勢，衣服也要注意是不是應該加內搭」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「這阿伯也太噁」、「內衣尺寸對有穿好，不太會跑掉甚至露點吧，別擔心」、「以後注意一點並注意穿著，如果怕又遇到那阿伯,就下次別坐那班車了，不過如果有戴口罩就不用想太多了，而且老人家很健忘」、「阿北真的滿噁的，之前難得穿短褲出門買東西，就被一個阿北死死盯著腿看，我覺得不舒服，自己挪動位置走到別的地方，他還給我跟上來繼續看」、「在外面真的坐姿什麼的都要多注意一點，上次搭捷運，看到有個女孩子腿前面有放行李箱，可能因為這樣，所以穿裙子的腳沒辦法完全閉合，就被一個男生偷拍」、「這身為女生真的會困擾，每次我彎腰做什麼時都會記得手放在胸口把衣領壓住，免得走光，而且我也不會穿太露的衣領，沒安全感」。（編輯：王柏文）