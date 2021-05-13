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萬華茶室爆2確診！媽坦言「去過阿公店」　真相全場暈了

▲指揮中心今（12）日公布案1220、案1221為萬華茶藝館工作人員。圖為楓香清茶館。（圖／翻攝自Google Map）
▲指揮中心12日公布案1220、案1221為萬華茶藝館工作人員。（示意圖／翻攝自Google Map）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 11:34:56

中央流行疫情指揮中心昨（12）日宣布新增本土確診案例16例，3例感染源不明，不過感染源不明的其中2例，皆於台北市萬華區茶藝館工作，引發外界是否彼此之間有所關聯的猜測。對此，就有網友在PTT「StupidClown」看板提到，消息傳出之後，媽媽居然坦言去過「阿公店」，真相曝光讓全場笑翻。

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原PO表示「今天本土疫情大爆發，我媽就在群組說這件事，其中一個家人說萬華茶藝店有兩起，接著我就補充是『阿公店』，想說家人應該不會去」，怎料媽媽直接在群組坦承「兩周前有去過」，原PO跟家人都不敢相信，也不知道晚點要怎麼面對媽媽，內心有一堆小劇場。

原PO憂心「爸爸知道嗎？是……兼差嗎？」他忍不住追問媽媽「妳去阿公店幹嘛？」媽媽回應「4／28去阿公店水庫，跟退休會一起旅遊的，太久前沒事吧？」才發現是烏龍一場。

▲媽媽坦言去過「阿公店」，真相曝光讓全場笑翻。（圖／翻攝自PTT）
▲媽媽坦言去過「阿公店」，真相曝光讓全場笑翻。（圖／翻攝自PTT）
貼文曝光讓全場網友瞬間笑翻，紛紛回應「岡山燕巢的阿公店水庫，高雄人都知道」、「這個好笑」、「媽媽太好笑了XDDDD」、「岡山人看標題就知道想說啥XD」、「最近去高雄玩才知道阿公店這個地名」、「差點以為原PO要重認爸爸了」；原PO事後回應「其實我也不知道，我媽講了我去查才知道有這水庫」。（編輯：賴詠璿）

▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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