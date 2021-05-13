萬華茶室爆2確診！媽坦言「去過阿公店」 真相全場暈了
中央流行疫情指揮中心昨（12）日宣布新增本土確診案例16例，3例感染源不明，不過感染源不明的其中2例，皆於台北市萬華區茶藝館工作，引發外界是否彼此之間有所關聯的猜測。對此，就有網友在PTT「StupidClown」看板提到，消息傳出之後，媽媽居然坦言去過「阿公店」，真相曝光讓全場笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-05-13 11:34:56
原PO表示「今天本土疫情大爆發，我媽就在群組說這件事，其中一個家人說萬華茶藝店有兩起，接著我就補充是『阿公店』，想說家人應該不會去」，怎料媽媽直接在群組坦承「兩周前有去過」，原PO跟家人都不敢相信，也不知道晚點要怎麼面對媽媽，內心有一堆小劇場。
原PO憂心「爸爸知道嗎？是……兼差嗎？」他忍不住追問媽媽「妳去阿公店幹嘛？」媽媽回應「4／28去阿公店水庫，跟退休會一起旅遊的，太久前沒事吧？」才發現是烏龍一場。
貼文曝光讓全場網友瞬間笑翻，紛紛回應「岡山燕巢的阿公店水庫，高雄人都知道」、「這個好笑」、「媽媽太好笑了XDDDD」、「岡山人看標題就知道想說啥XD」、「最近去高雄玩才知道阿公店這個地名」、「差點以為原PO要重認爸爸了」；原PO事後回應「其實我也不知道，我媽講了我去查才知道有這水庫」。（編輯：賴詠璿）
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