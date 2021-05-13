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自行採購國際疫苗？侯友宜：衛生局評估中

侯友宜
▲新北市長侯友宜表示，地方也許有不一樣的看法，不過都是善意的提醒，目前衛生局也在評估是否自行採購國際疫苗。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.13）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-13 12:24:22｜2021-05-13 13:01:01

立委陳玉珍昨（12）日質詢衛福部長陳時中，地方政府是否可自行採購國際疫苗？陳時中回應「合法合規」就可以，卻引發台北市長柯文哲怒嗆，「把中央責任全部丟給地方首長，非常不負責任」；新北市長侯友宜認為，中央不但要快也更多元，以提高民眾施打的意願。

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侯友宜今（13）日受訪時指出，期待中央在疫苗的採購不但要快速外，也更多元化，讓民眾施打自己想的施打疫苗，雖然中央很努力爭取到AZ疫苗，但民眾則期待更多元化；打疫苗的過程當中，也許大家有不一樣的看法，但只要大家同心齊力，且能夠有疫苗打、願意站出來打及選擇性越多，防疫就會更到位。

侯友宜表示，相信中央全力在爭取疫苗的數量，地方也許有不一樣的看法，不過都是善意的提醒，希望讓中央跟地方能夠有更多、更好的疫苗，讓民眾有更多元的選擇外，也能夠提高民眾施打疫苗的意願；目前衛生局也在評估是否自行採購國際疫苗，呼籲大家都站出來打疫苗，保護自己。

▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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