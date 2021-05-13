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華航被慘轟！網曝「機師被派飛」也很無奈：顧及台灣經濟

▲華航747貨機。（圖／NOWnews資料照）
▲國內本土疫情進入嚴峻時刻，就有人開始將責任歸咎在華航機師身上，網路上也出現了不少批評機師、空服員的文章，不過，也有一名網友看到一篇PTT文章後回文，表示其實機師不斷被派飛，也是很無奈，更直言是要「顧及台灣經濟」。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 13:05:01｜2021-05-13 13:13:49

國內本土疫情進入嚴峻時刻，有人開始將責任歸咎在華航機師身上，網路上也出現了不少批評機師、空服員的文章，不過，也有網友在PTT回文，表示機師公會其實是希望比照一般民眾隔離14天，但「問題是，政府要求華航要維持台灣的貨運，讓機師不斷被派飛跟隔離」，若回到最嚴格的防疫標準，才能突顯出整個問題所在。

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該名網友提到「機師工會其實有一個很明顯的態度，就是如果要這樣做，那就請比照一般民眾大家隔離十四天」，並指出今天問題是，「政府要求華航要維持台灣的貨運、顧及台灣的經濟」，所以這些機師就不斷被派飛跟隔離。他也表示，「機師很願意跟大家一樣同樣的隔離方式，但總不能要他們除了工作就是如同坐牢吧」？

他接著說道，「我認為社會大眾有一個很大的問題，就是你們的日常用品很多是依賴海運以及空運進來的，但這些海運空運相關人員不是機器人，可以完全不回家，在隔離中卻又不斷被派飛，『不管是5+9或3+11其實都是這樣來的』」。

也就是說，「為了維持台灣的經濟以及各位生活的便利，但又因為依照同樣的防疫標準，機師的家庭生活及心理會崩潰」，所以才折衷出5+9或3+11這種隔離方式。最後該名網友也在文末表示，他一直認為應該要有個社會對話，「相對於大眾的自私要去犧牲別人，機師應該勇於拒絕要求回到最嚴格的防疫標準，同樣十四天的隔離，這樣才能突顯出整個問題所在」。

貼文一出，引起熱議，「這篇正解，但是就有XX機師違規」、「問題是居家管理卻趴趴走吧」、「11居家自我管理都做不到，在那邊14，癡人說夢」、「問題是給機師方便照顧機師的精神狀態，卻只換來更大的防疫破口這件事」、「海運的最衰，運載量還最大」、「海運可以為什麼空運不行」、「醫護累的要死才最可憐啦」」。（編輯：郭佩蓉）

▲一名網友在PTT回文。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT回文。（圖／翻攝自PTT）
▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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