華航被慘轟！網曝「機師被派飛」也很無奈：顧及台灣經濟

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該名網友提到「機師工會其實有一個很明顯的態度，就是如果要這樣做，那就請比照一般民眾大家隔離十四天」，並指出今天問題是，「政府要求華航要維持台灣的貨運、顧及台灣的經濟」，所以這些機師就不斷被派飛跟隔離。他也表示，「機師很願意跟大家一樣同樣的隔離方式，但總不能要他們除了工作就是如同坐牢吧」？





他接著說道，「我認為社會大眾有一個很大的問題，就是你們的日常用品很多是依賴海運以及空運進來的，但這些海運空運相關人員不是機器人，可以完全不回家，在隔離中卻又不斷被派飛，『不管是5+9或3+11其實都是這樣來的』」。





也就是說，「為了維持台灣的經濟以及各位生活的便利，但又因為依照同樣的防疫標準，機師的家庭生活及心理會崩潰」，所以才折衷出5+9或3+11這種隔離方式。最後該名網友也在文末表示，他一直認為應該要有個社會對話，「相對於大眾的自私要去犧牲別人，機師應該勇於拒絕要求回到最嚴格的防疫標準，同樣十四天的隔離，這樣才能突顯出整個問題所在」。





貼文一出，引起熱議，「這篇正解，但是就有XX機師違規」、「問題是居家管理卻趴趴走吧」、「11居家自我管理都做不到，在那邊14，癡人說夢」、「問題是給機師方便照顧機師的精神狀態，卻只換來更大的防疫破口這件事」、「海運的最衰，運載量還最大」、「海運可以為什麼空運不行」、「醫護累的要死才最可憐啦」」。（編輯：郭佩蓉）





▲一名網友在PTT回文。（圖／翻攝自PTT）